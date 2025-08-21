Президент, актёр, музыкант: Какие 6 знаменитостей умудрились умереть во время секса

Самая частая причина смерти знаменитостей, по данным ВОЗ, — ишемическая болезнь сердца. Или же сердечный приступ. В этом они похожи на обычных людей. В мире целых 16 процентов смертей происходит именно из-за такой ишемии. За ней следует коронавирус, а потом — инсульт. Но в этом материале мы покажем вам достаточно необычные смерти от секса достаточно известных людей.

Дэвид Кэррадайн, актёр

Дэвид Кэррадайн сыграл в 200 фильмах. Больше всего он запомнился как любимчик Тарантино. Фото © ТАСС / Rights Managed

Дэвид Кэррадайн был характерным актёром золотой эры кунг-фу. Он сыграл в двух сотнях фильмов и очень полюбился Квентину Тарантино. Тот даже позвал его в свой шедевр «Убить Билла». По сюжету профессиональная киллерша в исполнении Умы Турман просыпается в больнице и понимает, что босс её подставил. Этим боссом был Билл в исполнении Кэррадайна. Актёр умер в 2009 году в результате несчастного случая: аутоэротическая асфиксия пошла не по плану. Вокруг шеи были туго затянуты верёвки, что давало много пространства для спекуляций.

Джон Энтвистл, бас-гитарист

Джон Энтвистл был не просто бас-гитаристом, он играл в группе The Who. Культовая английская команда. Фото © ТАСС / AP

Джон Энтвистл был одним из самых грандиозных бас-гитаристов в истории этого инструмента. Лучше был только джазмен Жако Пасториус, который в итоге стал бездомным, спился и замёрз на улице. Но в истории рока величайшим басистом был Энтвистл. Его смерть оказалась интереснее. Участник группы The Who встретился в Лас-Вегасе со стриптизёршей. Музыканта убили секс с этой девушкой, плохое здоровье и зависимости. Тело Джона Энтвистла перевезли на родину, в Англию, и устроили торжественное прощание на Трафальгарской площади.

Эррол Флинн, актёр

Эррол Флинн — звезда Голливуда 1930-х годов. Сыграл в этих фильмах: «Одиссея капитана Блада», «Дорога на Санта-Фе», «Морской ястреб». Фото © Wikipedia / Los Angeles Times

Секс-символ Голливуда Эррол Флинн стал известен после фильма «Одиссея капитала Блада» 1935 года. В сороковых актёр считался звездой компании Warner Bros. Флинн играл авантюристов и пиратов, зарабатывал большие деньги. И занимался вещами, которые в 2025 году запрещены законом почти во всех странах мира. Эррол завёл роман с несовершеннолетней, а именно — с 15-летней Беверли Адленд. В США это, кстати, было тогда уголовным преступлением. Но Флинн умер в процессе достижения оргазма. Ему было 50 лет.

Франклин Рузвельт, президент

От секса умирают даже президенты. Может, лучше вообще им не заниматься? Фото © ТАСС / AP

Кажется, президент США в апреле 1945 года был слегка опьянён фактической победой СССР и союзников над нацистской Германией. Когда советские и американские войска брали Берлин 12 апреля, Франклин Рузвельт, по официальной версии, скончался от кровоизлияния в мозг, позируя для портрета. Его рисовала некая художница. В какой-то момент президент пожаловался на ужасную головную боль, был перенесён в свою спальню — и там скончался. Эта история оставляет большое пространство для спекуляций, и простые американцы активно им пользуются. Они считают, что девушка была вовсе не художницей и никаких картин они не писали, а занимались сексом. Рузвельту на момент смерти было 63 года.

Майкл Хатченс, вокалист

Майкл Хатченс был фронтменом австралийской группы INXS. Они играли фанк-рок, ска и регги. Фото © ТАСС / picture alliance / Geisler-Fotop

Австралийская группа INXS была достаточно известной в своё время. Ребята играли смесь фанк-рока, ска и регги — довольно популярное направление в те годы. Начали ещё в 1977 году в Сиднее. Майкл Хатченс стал вокалистом. Но прошло 20 лет — и в 1997 году Хатченса нашли удушенным собственным поясом из змеиной кожи. Официальная версия состоит в том, что это было добровольное решение, связанное с тяжёлым разводом. Но австралийцы, проанализировав все доступные данные, порой думают, что Хатченс ушёл из жизни всё-таки в результате несчастного случая при аутоэротической асфиксии.

Нарцис Марио Бугано, футболист

Нарцис Марио Бугано был румынским футболистом. Он родился в 1975 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Master1305

Жизнь Нарциса Марио Бугано была яркой, хоть и недолгой. Румынский футболист, центральный нападающий клуба «Рапид Бухарест», мог бы построить блистательную карьеру. Команда существует с 1923 года, в 1993 году её приобрёл Джордже Копос и сделал одной из сильнейших в стране. Увы, 22 марта 1999 года центральный нападающий клуба решил предаться плотским утехам с подружкой в автомобиле, не выключив двигатель. Оба умерли в результате отравления углеводородами. Дело было в гараже, и Нарцису было всего 24 года.

Папа римский Павел II

Папа римский Павел II умер, как утверждают некоторые источники, в результате содомского греха. Фото © Wikipedia / Cristofano dell'Altissimo

Папа римский Павел II жил в XV веке. До принятия сана его звали Пьетро Барбо. Сначала он учился купеческой науке, затем связал свою жизнь с духовенством. Папа римский Евгений IV приходился Пьетро дядей. Это у них было семейное. Павел II был избран конклавом 30 августа 1464 года. Он был последовательным противником гуманистического учения Ренессанса. Жарким летом 1471 года Павел II умер от того, что в наше время назвали бы инфарктом. По официальной версии, он объелся дынями. На самом деле это были не совсем дыни. Его сердце отказало в результате содомии.