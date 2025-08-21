Мессенджер MAX
21 августа, 13:33

«Властная, строгая, жёсткая»: Продюсер рассекретил гонорары Ларисы Гузеевой

Лариса Гузеева. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Телеведущая Лариса Гузеева в последние годы начала совмещать шоу «Давай поженимся» со съёмками в кино. Параллельно она ведёт корпоративы, ценник за которые держит в секрете, обратил внимание продюсер Сергей Дворцов. По его словам, у звезды сегодня нет проблем с доходами, ведь она довольно востребована.

«Гонорар у неё за мероприятие от 800 тысяч рублей до 1 млн рублей. Здесь всё стандартно по московским расценкам. Что касается съёмочного дня в кино, то получает, наверное, порядка 500 тысяч рублей точно», — отметил собеседник портала «Страсти».

«Фотошоплю безбожно»: Гузеева призналась, что не может смотреть на себя в зеркало
Он также подчеркнул, что Гузеева не оставит проект «Давай поженимся», даже если ей поступит больше предложений о съёмках в кино. Тем не менее из-за жёсткого характера далеко не все представители шоу-бизнеса могут комфортно работать с телеведущей.

Также Дворцов высказался о репутации Гузеевой в шоу-бизнесе. Он отметил, что ходят слухи о её жесткости и строгом характере, из-за чего многие опасаются с ней работать. В частности, актриса Любовь Аксёнова рассказывала, что ей было страшно перед съёмками с телеведущей. Продюсер подтвердил, что с Ларисой Андреевной действительно не всегда легко работать.

«В шоу-бизнесе Гузееву действительно все боятся — от коллектива до друзей. Она очень властная, строгая, жёсткая женщина. Но в первую очередь — справедливая и прямолинейная», — подчеркнул Дворцов.

Гузееву проверяет ОБЭП после скандала с виллами
Ранее мать погибшего бойца СВО подала в суд на Ларису Гузееву и потребовала 1 млрд рублей за клевету в соцсетях. По словам женщины, артистка обвинила её во лжи на многомиллионную аудиторию. Позже адвокат объяснил, реально ли взыскать миллиард с Гузеевой по иску о клевете.

