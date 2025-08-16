«Фотошоплю безбожно»: Гузеева призналась, что не может смотреть на себя в зеркало

Телеведущая программы «Давай поженимся!» 66-летняя Лариса Гузеева призналась, что критично оценивает свои возрастные изменения. В интервью «Собаке.ru» звезда рассказала о сложных отношениях с собственным отражением.

«Мне тяжело. Мне некрасиво то, что я вижу в зеркале с утра. В сетях себя безбожно фотошоплю, всё убираю. А почему нет? Это моё личное дело. Я беру пальчик, беру программу, всё стираю», — заявила артистка.

Гузеева отметила, что хотя и хотела бы сбросить вес и «отрезать всё лишнее», но не видит в этом острой необходимости. По её словам, ей не нужно удерживать молодого партнёра или соответствовать чьим-то ожиданиям. Телеведущая философски заключила, что предпочитает использовать фоторедакторы вместо радикальных изменений во внешности, так как она уже состоялась в профессии и не зависит от общественного мнения.