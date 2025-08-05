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5 августа, 06:57

«Старпёрская песня»: Гузеева и Шаляпин поругались в эфире телешоу

Лариса Гузеева в эфире телешоу раскритиковала музыкальные данные Шаляпина

Гузеева и Шаляпин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @_larisa_guzeeva_, @shalyapin_official

Гузеева и Шаляпин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @_larisa_guzeeva_, @shalyapin_official

Певец Прохор Шаляпин и телеведущая Лариса Гузеева устроили перепалку в музыкальном шоу «Перепой звезду». Так, ведущая не оценила творчество артиста, что вызвало недовольство у главного любителя дам преклонного возраста.

Шаляпин выступил в дуэте с 24-летним участником Евгением Гапоновым, исполнив свою песню «Единственная моя». Несмотря на овации зала, Гузеева жёстко раскритиковала выступление.

«Вы сейчас на полном серьёзе встали с криками «Браво»?! Это настолько было плохо с обеих сторон», — заявила 66-летняя актриса.

Шаляпин парировал, напомнив о своём музыкальном образовании и популярности у старшего поколения. Гузеева продолжила критику, посоветовав Гапонову выбрать «гимн любви» вместо «старпёрской» песни и нелестно отозвавшись о возрасте Шаляпина.

«Я нравлюсь всем бабушкам нашей страны — это самое главное», — подчеркнул Шаляпин.

Конфликт достиг апогея, когда певец обвинил актрису в хамстве и непрофессионализме. Прохор заявил, что «устал быть мальчиком для битья». Тогда Гузеева демонстративно проголосовала против Шаляпина, нажав красную кнопку.

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Ранее новая «супруга» Шаляпина Ольга Вашурина, с которой он познакомился в проекте «Свадьба вслепую, заявила, что готова родить от музыканта ребёнка. Однако Прохор заявил, что мечтает как минимум о троих детях. В свою очередь, избранница артиста выразила полную готовность, отметив, что уже сходила к врачу и вовсю готовится стать матерью.

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Алиса Хуссаин
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