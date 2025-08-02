Если «шальная императрица», то можно: Прохор Шаляпин дал важный совет женщинам 60+

60-летняя женщина вряд ли сможет конкурировать с 20-летней в плане тела, однако и в этом возрасте она может считаться сексуальной, уверен певец Прохор Шаляпин, который обрёл особую славу благодаря романам с пожилыми дамами. По словам артиста, чтобы оставаться востребованной и интересной, женщина должна подавать себя правильно.

Прохор Шаляпин: Женщина и в 60 лет можно быть сексуальной. Видео © Пятый канал

В частности, музыкант посчитал неуместным выкладывать фото в бикини в 60 лет. По его мнению, проявлять сексуальность в оголении могут позволить себе только молодые девушки. При этом Шаляпин уверен, что пожилые дамы тоже могут менять мужей.

«Можно чудить, можно кутить, можно гулять, мужей там даже менять, если «шальная императрица» в 60+», — цитирует певца Пятый канал.