Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 11:19

Мать погибшего на СВО «Орского швейцарца» потребовала от Гузеевой 1 млрд рублей за клевету

Mash: Мать погибшего на СВО бойца подала к Гузеевой иск на 1 млрд руб за клевету

Лариса Гузеева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @_larisa_guzeeva_

Лариса Гузеева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @_larisa_guzeeva_

Мать погибшего бойца СВО подала в суд на актрису и телеведущую Ларису Гузееву и потребовала 1 млрд рублей за клевету в соцсетях. По словам женщины, обвинила её во лжи на многомиллионную аудиторию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Женщина показала комментарий Гузеевой в Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации). Видео © Telegram / Mash.

Конфликт разгорелся, когда артистка пожаловалась на журналистов, использовавших её детские фото без разрешения. Виктория выразила поддержку, параллельно рассказав о краже наград и денег у её погибшего сына его «друзьями». Однако Гузеева неожиданно обвинила подписчицу во лжи.

«Я зашла на вашу страницу. Вы лжёте», — написала Гузеева в ответ на комментарий Виктории под своим постом.

После резкой реакции Гузеевой на женщину обрушилась волна травли — пользователи обвиняли её в связях с украинскими спецслужбами.

Виктория заверила скриншоты переписки у швейцарского нотариуса и перевела документы для российского суда. Она требует от Гузеевой 1 миллиард рублей компенсации и публичных извинений. Сама актриса в комментарии Mash заявила, что не переживает из-за ситуации и готова отвечать перед законом.

Уроженец Орска Никита прожил в Швейцарии шестнадцать лет. В 2014 году он отправился на Украину и присоединился к защитникам Луганской и Донецкой Народных Республик. Жизни Винни (такой позывной носил мужчина) оборвалась в апреле 2022 года во время боя за город Попасную в ЛНР. В СМИ боец получил прозвище Орский швейцарец

Гузееву проверяет ОБЭП после скандала с виллами
Гузееву проверяет ОБЭП после скандала с виллами

Ранее в отношении Гузеевой были направлены обращения в полицию по другому делу. Актрису заподозрили в вовлечённости в аферу по продаже вилл на Бали, которую организовал некий Сергей Домогацкий. По словам потерпевших, артистка активно продвигала эти особняки, однако на деле строительство так и не начиналось. Первоначально сообщалось о 27 жертвах этой схемы. Примечательно, что в конце прошлого года Гузеева сама сообщала о покупке виллы на Бали стоимостью 127 тысяч долларов.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Лариса Гузеева
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar