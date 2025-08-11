Мать погибшего на СВО «Орского швейцарца» потребовала от Гузеевой 1 млрд рублей за клевету
Мать погибшего бойца СВО подала в суд на актрису и телеведущую Ларису Гузееву и потребовала 1 млрд рублей за клевету в соцсетях. По словам женщины, обвинила её во лжи на многомиллионную аудиторию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Женщина показала комментарий Гузеевой в Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации). Видео © Telegram / Mash.
Конфликт разгорелся, когда артистка пожаловалась на журналистов, использовавших её детские фото без разрешения. Виктория выразила поддержку, параллельно рассказав о краже наград и денег у её погибшего сына его «друзьями». Однако Гузеева неожиданно обвинила подписчицу во лжи.
«Я зашла на вашу страницу. Вы лжёте», — написала Гузеева в ответ на комментарий Виктории под своим постом.
После резкой реакции Гузеевой на женщину обрушилась волна травли — пользователи обвиняли её в связях с украинскими спецслужбами.
Виктория заверила скриншоты переписки у швейцарского нотариуса и перевела документы для российского суда. Она требует от Гузеевой 1 миллиард рублей компенсации и публичных извинений. Сама актриса в комментарии Mash заявила, что не переживает из-за ситуации и готова отвечать перед законом.
Уроженец Орска Никита прожил в Швейцарии шестнадцать лет. В 2014 году он отправился на Украину и присоединился к защитникам Луганской и Донецкой Народных Республик. Жизни Винни (такой позывной носил мужчина) оборвалась в апреле 2022 года во время боя за город Попасную в ЛНР. В СМИ боец получил прозвище Орский швейцарец
Ранее в отношении Гузеевой были направлены обращения в полицию по другому делу. Актрису заподозрили в вовлечённости в аферу по продаже вилл на Бали, которую организовал некий Сергей Домогацкий. По словам потерпевших, артистка активно продвигала эти особняки, однако на деле строительство так и не начиналось. Первоначально сообщалось о 27 жертвах этой схемы. Примечательно, что в конце прошлого года Гузеева сама сообщала о покупке виллы на Бали стоимостью 127 тысяч долларов.