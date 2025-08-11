Мать погибшего на СВО «Орского швейцарца» потребовала от Гузеевой 1 млрд рублей за клевету

Мать погибшего бойца СВО подала в суд на актрису и телеведущую Ларису Гузееву и потребовала 1 млрд рублей за клевету в соцсетях. По словам женщины, обвинила её во лжи на многомиллионную аудиторию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Женщина показала комментарий Гузеевой в Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации). Видео © Telegram / Mash.

Конфликт разгорелся, когда артистка пожаловалась на журналистов, использовавших её детские фото без разрешения. Виктория выразила поддержку, параллельно рассказав о краже наград и денег у её погибшего сына его «друзьями». Однако Гузеева неожиданно обвинила подписчицу во лжи.

«Я зашла на вашу страницу. Вы лжёте», — написала Гузеева в ответ на комментарий Виктории под своим постом.

После резкой реакции Гузеевой на женщину обрушилась волна травли — пользователи обвиняли её в связях с украинскими спецслужбами.

Виктория заверила скриншоты переписки у швейцарского нотариуса и перевела документы для российского суда. Она требует от Гузеевой 1 миллиард рублей компенсации и публичных извинений. Сама актриса в комментарии Mash заявила, что не переживает из-за ситуации и готова отвечать перед законом.