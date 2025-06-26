Гузееву призвали объясниться перед людьми, которых развели при покупке вилл на Бали

Актрису и телеведущую Ларису Гузееву призвали объясниться перед людьми, пострадавшими от мошенничества при покупке вилл на Бали. Артистку, которая рекламировала объекты, просят разъяснить её связь с «застройщиком» Сергеем Домогацким. На данный момент известно о 27 пострадавших, заявления в полицию подали шесть россиян, сообщает Telegram-канал SHOT.

Пострадавшая Виктория написала заявление в полицию на Ларису Гузееву. Видео © SHOT

В соцсетях Домогацкий позиционирует себя как основатель международной строительной компании и миллиардер, активно рекламируя виллы на Бали по разным ценам. На одну такую интеграцию и повелась москвичка Виктория. Аналогичная ситуация произошла и у других покупателей. По данным адвоката, на криптокошельки «застройщика» перевели около 8 миллионов долларов США, при этом значительная часть средств была передана и наличными в Москве.

Сергей Домогацкий. Фото © VK / Сергей Домогацкий

Покупатели считают, что косвенную причастность к мошенничеству несёт и Гузеева, поскольку люди доверяли ей. В то же время судебные приставы в России ведут розыск Домогацкого из-за долга почти в 13 миллионов рублей, а счета его компании в РФ заблокированы. Сам блогер родом из Тюменской области.