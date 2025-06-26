Гузееву призвали объясниться перед людьми, которых развели при покупке вилл на Бали
SHOT: Обманутые при покупке вилл на Бали призвали Гузееву объясниться за рекламу
Лариса Гузеева. Обложка ©Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _larisa_guzeeva_
Актрису и телеведущую Ларису Гузееву призвали объясниться перед людьми, пострадавшими от мошенничества при покупке вилл на Бали. Артистку, которая рекламировала объекты, просят разъяснить её связь с «застройщиком» Сергеем Домогацким. На данный момент известно о 27 пострадавших, заявления в полицию подали шесть россиян, сообщает Telegram-канал SHOT.
Пострадавшая Виктория написала заявление в полицию на Ларису Гузееву. Видео © SHOT
В соцсетях Домогацкий позиционирует себя как основатель международной строительной компании и миллиардер, активно рекламируя виллы на Бали по разным ценам. На одну такую интеграцию и повелась москвичка Виктория. Аналогичная ситуация произошла и у других покупателей. По данным адвоката, на криптокошельки «застройщика» перевели около 8 миллионов долларов США, при этом значительная часть средств была передана и наличными в Москве.
Сергей Домогацкий. Фото © VK / Сергей Домогацкий
Покупатели считают, что косвенную причастность к мошенничеству несёт и Гузеева, поскольку люди доверяли ей. В то же время судебные приставы в России ведут розыск Домогацкого из-за долга почти в 13 миллионов рублей, а счета его компании в РФ заблокированы. Сам блогер родом из Тюменской области.
Напомним, ранее сообщалось, что на российскую актрису и телеведущую Ларису Гузееву подали заявление в полицию. Предварительно, её подозревают в причастности к мошеннической схеме с виллами на Бали. По мнению потерпевших, Гузеева, которая рекламировала виллы, должна нести ответственность.