На Ларису Гузееву заявили в полицию из-за аферы с виллами на Бали

На российскую актрису и телеведущую Ларису Гузееву подали заявление в полицию, предварительно, её подозревают в причастности к мошеннической схеме с виллами на Бали. Проверку в отношении актрисы попросили провести шесть россиян, утверждает Telegram-канал SHOT.

По их мнению, сваха якобы была вовлечена в обман покупателей, которые хотели приобрести виллы на острове Нуса Пенида (Бали). Ущерб оценивается в сотни тысяч долларов. Покупатели рассказали, что бизнесмен Сергей Домогацкий продавал 68-метровые дома на индонезийском острове по цене $200 000, однако когда наступило время передачи объектов, он бесследно исчез.

Одна из потерпевших рассказала, что в 2022 году решила купить виллу, поверив рекламе с участием Гузеевой. Она внесла около 11 миллионов рублей криптовалютой и наличными, но строительство было приостановлено, а ключи от недвижимости так и не передали. Бизнесмен активно продвигал свой проект через соцсети, а в рекламных роликах главными медийными лицами были певец Влад Соколовский и особенно Лариса Гузеева. Она брала интервью у Домогацкого и вместе с ним прогуливалась по пирсу для видео.

«Её публичная поддержка могла ввести людей в заблуждение. Но главный фигурант, конечно, сам Домогацкий. Похоже, он годами продавал воздух — инвесторам обещали доходные виллы, а в итоге они остались и без жилья, и без денег», — заявил адвокат потерпевших Александр Зорин.