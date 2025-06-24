«Королеву крипты» Битмаму приговорили к 7 годам колонии за хищение более 2 млрд рублей
Суд приговорил блогера Федякину к 7 годам за мошенничество на 2,2 млрд рублей
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Криптоблогерша Валерия Федякина, известная как Битмама, признана судом виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб, нанесённый четырём потерпевшим, оценивается в 2,2 миллиарда рублей. Суд назначил Федякиной наказание в виде семи лет лишения свободы.
«Суд назначил Федякиной наказание в виде семи лет», — сказали в суде.
С момента ареста в сентябре 2023 года блогерша находилась под стражей. В СИЗО она родила ребёнка. Несмотря на вынесенный приговор, Федякина продолжает настаивать на своей невиновности.
Ранее сообщалось, что во время прений сторон прокурор потребовал для Федякиной 10 лет колонии общего режима. Её обвинили по части 4 статьи 159 УК РФ — «мошенничество в особо крупном размере». По версии обвинения, Битмама участвовала в четырёх эпизодах преступной схемы и несёт полную ответственность за причинённый ущерб.