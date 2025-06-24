«Королеву крипты» Битмаму приговорили к 7 годам колонии за хищение более 2 млрд рублей

Криптоблогерша Валерия Федякина, известная как Битмама, признана судом виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб, нанесённый четырём потерпевшим, оценивается в 2,2 миллиарда рублей. Суд назначил Федякиной наказание в виде семи лет лишения свободы.

«Суд назначил Федякиной наказание в виде семи лет», — сказали в суде.

С момента ареста в сентябре 2023 года блогерша находилась под стражей. В СИЗО она родила ребёнка. Несмотря на вынесенный приговор, Федякина продолжает настаивать на своей невиновности.