Прокурор запросил 10 лет колонии для криптоинвестора Битмамы

Прокурор запросил 10 лет тюрьмы для криптоинвестора Валерии Федякиной, известной как Битмама, по делу о мошенничестве.

«Прошу суд признать Федякину В. С. виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ей по совокупности четырех эпизодов наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказал прокурор во время прения сторон в Пресненском суде Москвы.