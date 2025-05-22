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22 мая, 13:42

Прокурор запросил 10 лет колонии для криптоинвестора Битмамы

Валерия Федякина. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bitmama888

Валерия Федякина. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bitmama888

Прокурор запросил 10 лет тюрьмы для криптоинвестора Валерии Федякиной, известной как Битмама, по делу о мошенничестве.

«Прошу суд признать Федякину В. С. виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ей по совокупности четырех эпизодов наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказал прокурор во время прения сторон в Пресненском суде Москвы.

Напомним, что Федякину обвиняют в хищении биткоинов и дирхамов на сумму не менее 2,2 миллиарда рублей с использованием схем привлечения инвесторов. Блогерша обещала своим инвесторам высокую доходность, однако после перевода средств исчезала. Битмама, кстати, уже даже успела родить в СИЗО. Годовалая дочь находится вместе с Федякиной в одной камере следственного изолятора. Вину криптоинвестор отрицает.

Александра Вишнякова
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