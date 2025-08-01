Гузееву проверяет ОБЭП после скандала с виллами

Телеведущую Ларису Гузееву начал проверять Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Причиной стало дело бизнесмена Сергея Домогацкого по продаже вилл на Бали, на которого пожаловались обманутые покупатели. Об этом Super сообщил адвокат пострадавших Александр Зорин.

На актрису в полицию поступило уже 27 заявлений с обвинениями в мошенничестве, поскольку, по мнению заявителей, телеведущая могла осознанно ввести свою аудиторию в заблуждение, рекламируя услуги Домогацкого. Сама Гузеева ситуацию пока не комментировала.