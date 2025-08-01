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Регион
1 августа, 14:50

Гузееву проверяет ОБЭП после скандала с виллами

Super: Ларису Гузееву проверяет Отдел по борьбе с экономическими преступлениями

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Телеведущую Ларису Гузееву начал проверять Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Причиной стало дело бизнесмена Сергея Домогацкого по продаже вилл на Бали, на которого пожаловались обманутые покупатели. Об этом Super сообщил адвокат пострадавших Александр Зорин.

На актрису в полицию поступило уже 27 заявлений с обвинениями в мошенничестве, поскольку, по мнению заявителей, телеведущая могла осознанно ввести свою аудиторию в заблуждение, рекламируя услуги Домогацкого. Сама Гузеева ситуацию пока не комментировала.

Денег много не бывает: как телесваху Ларису Гузееву втянули в аферу с виллами на Бали
Денег много не бывает: как телесваху Ларису Гузееву втянули в аферу с виллами на Бали

Напомним, что в ноябре 2024 года звезда опубликовала видео, в котором радостно сообщала о приобретении недвижимости на Бали. Гузеева, выступая в роли инфлюенсера, рекламировала услуги бизнесмена Сергея Домогацкого. Однако подписчики, доверившиеся рекомендации, остались без денежных средств и обещанной недвижимости на райском острове. По мнению пострадавших, актриса рекламировала несуществующие объекты, так как строительство фактически не велось. Изначально сообщалось о 27 пострадавших. В конце прошлого года Гузеева утверждала, что также приобрела виллу на Бали за 127 тысяч долларов. Однако пострадавшие считают, что актриса, вероятно, так и не купила собственный дом, несмотря на заявление в соцсети.

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Наталья Афонина
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