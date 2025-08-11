Адвокат объяснил, реально ли взыскать миллиард с Гузеевой по иску о клевете
Актрисе Ларисе Гузеевой грозит иск на миллиард рублей из-за резкого комментария в соцсетях, однако юристы считают требования истца необоснованными. Об этом порталу «Страсти» заявил адвокат Сергей Жорин, специализирующийся на делах о защите чести и достоинства.
Как пояснил специалист, в России за ложные обвинения предусмотрена уголовная ответственность по статье 128.1 УК (клевета), но доказать умысел крайне сложно. Гражданские иски по статье 152 ГК о защите чести и достоинства требуют, чтобы спорная информация была подана как утверждение, а не мнение.
«Если говорить о статье 152 гражданского кодекса «Защита чести и достоинства», здесь крайне важно, чтобы информация была распространена в форме утверждения, потому что мнение, суждения, предположения не могут быть проверены на соответствие действительности и не могут являться обстоятельством, за которое можно привлечь к ответственности», — сказал адвокат.
По его словам, фраза Гузеевой носит оценочный характер, что снижает шансы на успех иска. Даже если суд встанет на сторону истца, взыскать заявленный миллиард или даже миллион рублей нереально. Жорин отметил, что в подобны случаях компенсации обычно не превышают 5–100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что мать погибшего бойца СВО подала в суд на актрису Ларису Гузееву, требуя 1 млрд рублей за клевету в соцсетях, после того как та обвинила её во лжи перед многомиллионной аудиторией. Конфликт начался, когда Гузеева пожаловалась на использование её детских фото без разрешения, а Виктория, выразив поддержку, рассказала о краже наград и денег у её погибшего сына, но телеведущая неожиданно назвала её лгуньей. Теперь женщина требует компенсацию за моральный вред.