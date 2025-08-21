35 лет с любимой: Фронтмен группы «Дюна» раскрыл секрет крепкого брака

Фронтмен группы «Дюна» Виктор Рыбин 21 августа отмечает день рождения. Музыканту исполнилось 63 года, 35 из которых он провёл рядом с любимой супругой Натальей Сенчуковой. В интервью Леди Mail певец раскрыл секрет крепкого брака, признавшись, что они с женой идеально подходят друг другу по характерам.

«Мы даже не поссорились ни разу. Может я за всё это время от силы раза четыре вспылил на Наташу, но и то так, слегка, без криков. Она же ни разу в жизни на меня голос не повысила — такой характер», — подчеркнул Рыбин.

Исполнитель пошутил, что у них с Сенчуковой затянулся «конфетно-букетный период», а ругаться они начнут только после 100 лет. Певец также отметил, что старается делиться опытом с сыном Василием, который с женой живёт на соседнем участке.

«С советами начинаю лезть, если выпью немного пивка. Очень уж хочется передать свой опыт молодому поколению», — продолжил шутить артист.