«Калибровка ощущений»: Психолог объяснила, как первая любовь влияет на дальнейшие отношения

Первая любовь в юности активирует целый комплекс нейронных связей, рассказала психолог Светлана Комарова. По её словам, в этот период происходит значительное изменение гормонального фона. Выбрасывается дофамин, вызывающий ощущение эйфории и счастья, что окрашивает мир в яркие и приятные цвета. Параллельно возникают «бабочки в животе» и учащённое сердцебиение, за которые отвечает норадреналин. Также снижается уровень серотонина, из-за чего у человека пропадает желание есть и спать.

Психолог Комарова заявила, что первая любовь формирует шаблон последующих отношений. Видео © Пятый канал

Эндорфины дают чувство защищённости и блаженства, а окситоцин способствует формированию привязанности и доверия. Вазопрессин стимулирует создание глубоких эмоциональных связей. В этот момент активируются различные зоны мозга, включая переднюю часть поясной извилины, которая отвечает за сексуальное возбуждение. Первая любовь — это сложная работа мозга и гормональной системы организма, подчеркнула эксперт.

Она также отметила, что миндалевидное тело частично блокируется, снижая тревожность и создавая состояние эйфории и уверенности в том, что всё будет хорошо. В то же время префронтальная кора продолжает анализировать информацию от органов чувств. Хвостатое ядро активизируется и вызывает желание быть рядом с объектом любви. Таким образом первая любовь формирует шаблон последующих отношений человека и служит эталоном романтических переживаний.

«И поскольку это было первое впечатление, оно как будто бы создаёт у нас то, почему мы дальше будем калибровать все остальные ощущения. Мозг учится реагировать на романтические стимулы», — заключила собеседница Пятого канала.