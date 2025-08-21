Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 07:32

«Калибровка ощущений»: Психолог объяснила, как первая любовь влияет на дальнейшие отношения

Психолог Комарова: Первая любовь формирует шаблон последующих отношений

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Первая любовь в юности активирует целый комплекс нейронных связей, рассказала психолог Светлана Комарова. По её словам, в этот период происходит значительное изменение гормонального фона. Выбрасывается дофамин, вызывающий ощущение эйфории и счастья, что окрашивает мир в яркие и приятные цвета. Параллельно возникают «бабочки в животе» и учащённое сердцебиение, за которые отвечает норадреналин. Также снижается уровень серотонина, из-за чего у человека пропадает желание есть и спать.

Психолог Комарова заявила, что первая любовь формирует шаблон последующих отношений. Видео © Пятый канал

Эндорфины дают чувство защищённости и блаженства, а окситоцин способствует формированию привязанности и доверия. Вазопрессин стимулирует создание глубоких эмоциональных связей. В этот момент активируются различные зоны мозга, включая переднюю часть поясной извилины, которая отвечает за сексуальное возбуждение. Первая любовь — это сложная работа мозга и гормональной системы организма, подчеркнула эксперт.

«На земле и на небе»: В России предложили бороться с блудом с помощью венчания
«На земле и на небе»: В России предложили бороться с блудом с помощью венчания

Она также отметила, что миндалевидное тело частично блокируется, снижая тревожность и создавая состояние эйфории и уверенности в том, что всё будет хорошо. В то же время префронтальная кора продолжает анализировать информацию от органов чувств. Хвостатое ядро активизируется и вызывает желание быть рядом с объектом любви. Таким образом первая любовь формирует шаблон последующих отношений человека и служит эталоном романтических переживаний.

«И поскольку это было первое впечатление, оно как будто бы создаёт у нас то, почему мы дальше будем калибровать все остальные ощущения. Мозг учится реагировать на романтические стимулы», — заключила собеседница Пятого канала.

Влияет ли разница в возрасте на отношения? Психолог объясняет, когда цифры в паспорте действительно важны
Влияет ли разница в возрасте на отношения? Психолог объясняет, когда цифры в паспорте действительно важны

Ранее Life.ru рассказал про 7 актёрских пар, которые вместе дольше, чем некоторые страны существуют. Их секреты вас поразят. Кроме того, россиянам дали 6 простых правил, которые помогут сохранить любовь на всю жизнь.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar