«На земле и на небе»: В России предложили бороться с блудом с помощью венчания

В России необходимо обязать пары проходить венчание, уверен заместитель главы Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко. По его словам, при закреплении данного обряда отношение общества к гражданскому браку могло бы измениться, поскольку мужчины и женщины стали бы вступать в брак, осознавая всю его серьёзность. В этом случае блудное сожительство перестанет считаться нормой.

«Если обряд будет обязательным, то мужчины будут сходиться с женщинами, зная, что это не просто случайная связь. Это будет доказывать их намерение строить семью, рожать детей, связывая свою жизнь с женщиной навсегда. Потому что смысл церковного брака, то есть венчания, в том, что союз закрепляется не только на земле, со всеми юридическими обязательствами, но и на небе», — отметил собеседник «Абзаца».

Он также подчеркнул, что нарушение обета может привести к наказанию «нечеловеческими способами». По словам активиста, в Российской империи венчание было обязательным, а дети, рождённые вне церковного брака, считались незаконнорождёнными. С точки зрения церкви, в сегодняшней России много незаконнорождённых детей, поскольку их родители не венчались.