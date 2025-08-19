Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 07:19

«На земле и на небе»: В России предложили бороться с блудом с помощью венчания

Активист Мирошниченко призвал обязать пары венчаться, чтобы искоренить блуд

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В России необходимо обязать пары проходить венчание, уверен заместитель главы Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко. По его словам, при закреплении данного обряда отношение общества к гражданскому браку могло бы измениться, поскольку мужчины и женщины стали бы вступать в брак, осознавая всю его серьёзность. В этом случае блудное сожительство перестанет считаться нормой.

«Если обряд будет обязательным, то мужчины будут сходиться с женщинами, зная, что это не просто случайная связь. Это будет доказывать их намерение строить семью, рожать детей, связывая свою жизнь с женщиной навсегда. Потому что смысл церковного брака, то есть венчания, в том, что союз закрепляется не только на земле, со всеми юридическими обязательствами, но и на небе», — отметил собеседник «Абзаца».

Он также подчеркнул, что нарушение обета может привести к наказанию «нечеловеческими способами». По словам активиста, в Российской империи венчание было обязательным, а дети, рождённые вне церковного брака, считались незаконнорождёнными. С точки зрения церкви, в сегодняшней России много незаконнорождённых детей, поскольку их родители не венчались.

Ранее Мирошниченко предложил ввести в России уголовную ответственность за супружеские измены. А чтобы до санкций не дошло, активист также призвал подкреплять официальный брак церковным венчанием. В свою очередь священник рассказал, как сохранить верность в браке.

