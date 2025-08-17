Встреча Путина и Трампа
17 августа, 08:24

Священник рассказал, как сохранить верность в браке

Священник Островский: Нужно вкладываться в своего человека, чтобы сохранить брак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Основой прочных отношений является верность партнёру. Как мужчина, так и женщина должны активно работать над своими отношениями, вкладывая время и чувства. Тогда даже сама мысль о взгляде на сторону станет не просто нежелательной, а абсолютно неприемлемой. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал священник Павел Островский.

«Всё упирается в верность. Если люди дали слово и готовы стоять за него до конца, тогда всё будет нормально», — сказал он.

Священник отметил, что в любую женщину нужно вкладываться всю жизнь. Тогда, по его словам, любой взгляд на сторону будет приносить вам неприятные ощущения. Теми же принципами в отношениях должна руководствоваться и жена.

Ранее общественники призвали ввести штрафы в размере 20 тысяч рублей за измену в браке. При этом при наличии детей наказание будет ужесточаться. Такая практика уже применяется в некоторых европейских странах и ОАЭ, где супружеская неверность карается штрафами.

