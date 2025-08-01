«Сплошной грин флаг»: Сын лидера группы «Дюна» сменил имидж и похитил сердца россиянок
Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина сменил имидж для съёмок в реалити-шоу
Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова и Василий Рыбин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /basil_r_official
26-летний Василий Рыбин, сын известной пары Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина, вызвал нехилый ажиотаж в соцсетях после публикации фото со съемочной площадки нового реалити-проекта «Выживалити. Наследники». Хотя шоу ещё не стартовало, молодой артист уже привлёк внимание яркими изменениями в своём облике.
Рыбин заметно сбросил вес и освежил образ новой короткой стрижкой. Подписчики мгновенно окрестили Василия новым «крашем» и «сплошным зелёным флагом». Раньше сын лидера группы «Дюна» ходил с длинными волосами. Родители поддерживают его на его пути к популярности в телешоу. Сам Василий, продолжая семейные традиции, тоже развивает свою музыкальную карьеру.
Недавно известный актёр Джейсон Момоа тоже удивил фанатов резкой сменой имиджа, решив расстаться со своей фирменной бородой. Артист, запомнившийся зрителям своими образами в «Аквамене» и «Игре престолов» снял видео, где он сбривает бороду, которую берёг шесть лет.