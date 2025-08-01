«Сплошной грин флаг»: Сын лидера группы «Дюна» сменил имидж и похитил сердца россиянок

26-летний Василий Рыбин, сын известной пары Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина, вызвал нехилый ажиотаж в соцсетях после публикации фото со съемочной площадки нового реалити-проекта «Выживалити. Наследники». Хотя шоу ещё не стартовало, молодой артист уже привлёк внимание яркими изменениями в своём облике.

Рыбин заметно сбросил вес и освежил образ новой короткой стрижкой. Подписчики мгновенно окрестили Василия новым «крашем» и «сплошным зелёным флагом». Раньше сын лидера группы «Дюна» ходил с длинными волосами. Родители поддерживают его на его пути к популярности в телешоу. Сам Василий, продолжая семейные традиции, тоже развивает свою музыкальную карьеру.