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1 августа, 10:48

«Сплошной грин флаг»: Сын лидера группы «Дюна» сменил имидж и похитил сердца россиянок

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина сменил имидж для съёмок в реалити-шоу

Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова и Василий Рыбин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /basil_r_official

Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова и Василий Рыбин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /basil_r_official

26-летний Василий Рыбин, сын известной пары Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина, вызвал нехилый ажиотаж в соцсетях после публикации фото со съемочной площадки нового реалити-проекта «Выживалити. Наследники». Хотя шоу ещё не стартовало, молодой артист уже привлёк внимание яркими изменениями в своём облике.

Рыбин заметно сбросил вес и освежил образ новой короткой стрижкой. Подписчики мгновенно окрестили Василия новым «крашем» и «сплошным зелёным флагом». Раньше сын лидера группы «Дюна» ходил с длинными волосами. Родители поддерживают его на его пути к популярности в телешоу. Сам Василий, продолжая семейные традиции, тоже развивает свою музыкальную карьеру.

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Недавно известный актёр Джейсон Момоа тоже удивил фанатов резкой сменой имиджа, решив расстаться со своей фирменной бородой. Артист, запомнившийся зрителям своими образами в «Аквамене» и «Игре престолов» снял видео, где он сбривает бороду, которую берёг шесть лет.

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Владимир Озеров
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