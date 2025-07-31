Звезда сериала «Я худею» Курцын раскрыл, зачем выкладывает фото с голым торсом

Актёр Роман Курцын, известный по сериалам «Фитнес» и «Я худею», регулярно демонстрирует в социальных сетях свою превосходную физическую форму. В интервью Леди Mail артист поделился мотивацией для регулярной публикации фотографий с обнажённым торсом.

«Пусть это станет некой мотивацией для нашей молодёжи, ведь вложить в их светлые головы правильные ориентиры — это лучшее, что может сделать каждый из нас. Быть мотиватором — вот моя цель», — поделился Курцын.

Звезда сериалов выразил стремление создать эффект, сопоставимый с легендарным шпагатом Жан-Клода Ван Дамма на небоскрёбах Нью-Йорка в фильме «Патруль времени» 1994 года. С помощью фотографий с обнажённым торсом актёр стремится мотивировать девушек искать сильных мужчин. Чтобы представительниц слабого пола носили на руках не только в переносном смысле, но и в прямом.

При этом актёр подчеркнул, что в свои 40 лет чувствует себя значительно моложе и не испытывает кризиса среднего возраста. По его словам, он доволен всем, что происходит в его жизни. Актёр достиг этапа в своей карьере, когда играет не друзей главных героев, а их самих.

«Сегодня, к сожалению, с экранов пропало «мускульное» кино, в главных ролях сейчас всё больше смазливые бизнесмены», — пояснил он.

Актёр также убеждён, что с возрастом перед ним открывается всё больше профессиональных возможностей. По его словам, возрастные рамки расширились, внешность стала более мужественной, а опыт позволяет ему быть в центре внимания, а не на задворках сюжета.