Жена Петросяна Брухунова показала в соцсетях фото топлес

36-летняя Татьяна Брухунова, супруга 79-летнего юмориста Евгения Петросяна, поделилась откровенным селфи в соцсетях. Фото было сделано в ванной комнате, где девушка предстала перед подписчиками без одежды и макияжа, с маской на лице.