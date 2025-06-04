Жена Петросяна Брухунова показала в соцсетях фото топлес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
36-летняя Татьяна Брухунова, супруга 79-летнего юмориста Евгения Петросяна, поделилась откровенным селфи в соцсетях. Фото было сделано в ванной комнате, где девушка предстала перед подписчиками без одежды и макияжа, с маской на лице.
Татьяна Брухунова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bruhunova
На снимке Брухунова запечатлена с маской из зелёной глины на лице. Единственными аксессуарами стали массивные наушники и изящная золотая цепочка на шее. Такой образ Брухунова дополнила расслабленным выражением лица.
Ранее блогеры Алана Мамаева и Мария Погребняк оценили скандальные заявления Татьяны Брухуновой о женщинах, которые покупают неоригинальные сумки. Девушки посчитали её слова высокомерными и заявили, что у супруги Евгения Петросяна звёздная болезнь и нет собственных достижений. С таким диагнозом позже согласилась клинический психолог.