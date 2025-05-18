«Больно падать будет»: Мамаева и Погребняк обвинили жену Петросяна в звёздной болезни

Блогерши Алана Мамаева и Мария Погребняк осудили супругу Евгения Петросяна за её пренебрежительные комментарии о женщинах, выбирающих неоригинальные сумки. Инфлюенсеры назвали такое поведение высокомерным и отметили, что у самой Татьяны Брухуновой нет причин для гордости.

Бывшие жены футболистов упрекнули Татьяну Брухунову в двойных стандартах. Они напомнили, что до брака с Петросяном она не могла позволить себе дорогие аксессуары, и поэтому её критика в адрес женщин, находящихся в аналогичной ситуации, выглядит лицемерно.