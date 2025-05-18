«Больно падать будет»: Мамаева и Погребняк обвинили жену Петросяна в звёздной болезни
Мамаева и Погребняк обвинили Брухунову в звёздной болезни
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova
Блогерши Алана Мамаева и Мария Погребняк осудили супругу Евгения Петросяна за её пренебрежительные комментарии о женщинах, выбирающих неоригинальные сумки. Инфлюенсеры назвали такое поведение высокомерным и отметили, что у самой Татьяны Брухуновой нет причин для гордости.
Бывшие жены футболистов упрекнули Татьяну Брухунову в двойных стандартах. Они напомнили, что до брака с Петросяном она не могла позволить себе дорогие аксессуары, и поэтому её критика в адрес женщин, находящихся в аналогичной ситуации, выглядит лицемерно.
«У неё очень хабалистое поведение. Больно падать будет. Чему она так радуется? Она вышла замуж за прадедушку почти. Там уже ничего не работает, наверное. Чем она так гордится?» — заявили звёзды реалити в шоу «Сплетница».
А ранее стало известно, что супруга Петросяна вновь перестала платить счета по коммуналке и накопила огромный долг. Татьяна Брухунова в течение нескольких лет не оплачивала коммунальные услуги за элитную квартиру в центре Москвы, что привело к образованию задолженности в размере 300 тысяч рублей. Она закрыла лишь часть задолженности.