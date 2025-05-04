Молодая жена Петросяна опять перестала платить коммуналку и накопила новый долг
SHOT: Брухунова накопила долг по коммуналке, ей выставлен счёт на почти 126 тыс
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova
У жены юмориста Евгения Петросяна вновь образовался значительный долг по коммунальным платежам за квартиру в Москве. Это уже второй подобный случай за последние два месяца, сообщает Telegram-канал SHOT.
Спустя короткое время после погашения долга в 314 тысяч рублей за квартиру в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках, Татьяне Брухуновой выставлен новый счёт на сумму 125 754 рубля. Туда же входят 56 тысяч рублей за капитальный ремонт дома, где расположена квартира площадью 232 квадратных метра.
Финансовые трудности коснулись и самого Евгения Петросяна, юморист имеет задолженность перед ФНС в размере более 1,2 миллиона рублей. На данный момент его долг составляет 1 221 987 рублей и в ближайшее время может быть начато исполнительное производство судебными приставами.
Напомним, что ранее Татьяна Брухунова в течение нескольких лет не оплачивала коммунальные услуги за элитную квартиру в центре Москвы, что привело к образованию задолженности в размере 300 тысяч рублей. Стоимость этой квартиры площадью 232,2 квадратных метра оценивается в 441 миллион рублей. Позже выяснилось, что супруга юмориста всё-таки закрыла часть задолженности. Сообщалось, что представители Фонда капитального ремонта также успели подать на неё в суд.