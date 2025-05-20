Поймала звезду с небес: Клинический психолог подтвердила диагноз жены Петросяна
Психолог Абравитова: Жена комика Петросяна Брухунова имеет звёздную болезнь
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
У супруги юмориста Евгения Петросяна — Татьяны Брухуновой — наблюдаются явные признаки звёздной болезни. Такой оценкой поделилась клинический психолог Марианна Абравитова. Специалист считает, что симптомы стали проявляться после знакомства с артистом. По её словам, Брухунова решила воспользоваться его успехом, как трамплином в шоубизнесе.
Психолог Абравитова объяснила поведение Татьяны Брухуновой. Видео © Пятый канал. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bruhunova
«Я думаю, что у неё звездная болезнь. И вообще, у неё такая звёздная постройка изначально была, когда она увидела Петросяна и поняла, что можно взять его в разработку», — поделилась она в беседе с Пятым каналом.
Психолог считает, что Брухунова относится к той категории людей, которые, не имея достаточного таланта или достижений для самостоятельного успеха, добиваются своего хитростью и манипулятивными техниками. Их стратегия — использовать тех, кто уже состоялся, как опору для собственного восхождения, заключила Абравитова.
К такому же выводу пришли блогерши Алана Мамаева и Мария Погребняк, послушав нелицеприятные комментарии Брухуновой о женщинах, которые покупают неоригинальные сумки. Девушки сочли слова жены Петросяна проявлением высокомерия и добавили, что ей самой гордиться нечем.