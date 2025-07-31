Актёр Джейсон Момоа сбрил свою фирменную бороду, которую носил шесть лет
Американский актёр Джейсон Момоа решился на кардинальную смену имиджа. Звезда «Аквамена» и «Игры престолов» сбрил бороду, которую носил в течение шести лет, показав процесс на видео. Соответствующий пост появился на его странице в социальных сетях.
Джейсон Момоа сбривает бороду. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / prideofgypsies
Джейсон Момоа решил сменить имидж, сбрив бороду и усы, в рамках подготовки к роли в «Дюне 3». В видеоролике с преображением он позирует в чёрной футболке и бейсболке под деревом. Актёр сопроводил «перформанс» призывом обратить внимание на загрязнение окружающей среды пластиком. В финале ролика он демонстрирует свое гладко выбритое лицо.
А ранее супруга Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — показала в соцсетях фото топлес. Снимок был сделан в ванной комнате, где жена юмориста предстала перед подписчиками без одежды и макияжа, с маской на лице.
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / prideofgypsies