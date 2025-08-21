Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 августа, 13:30

Тест: Отличить Горького от Пастернака и узнать великих классиков по их фото смогут лишь эксперты

Сегодня отмечается День поэзии — праздник, который будто создан для того, чтобы на мгновение остановиться и вспомнить о тех, чьи строки мы помним наизусть!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / Орест Адамович Кипренский, © Wikipedia / Василий Григорьевич Перов, © Freepik

Строки поэтов и писателей стали частью повседневной речи, вошли в школьные учебники и до сих пор находят отклик у самых разных поколений. Стихотворения и поэмы вдохновляют и поднимают настроение, заставляют задуматься о сложных вопросах, помогают лучше понять себя и окружающий мир. Мы легко узнаём знакомые цитаты или любимые отрывки, но куда реже задумываемся: а как выглядели сами авторы? У многих образы классиков ассоциируются с портретами из школы, но ведь за каждым из них стоит живая личность со своими особенностями. А насколько хорошо вы знаете лица великих русских писателей и поэтов, чьи произведения давно стали неотъемлемой частью нашей культуры?

Тест: Бог страсти или скромняга — выберите любимый фрукт и узнайте, насколько вы сексуальны
Виктория Мишинкина
