Тест: Отличить Горького от Пастернака и узнать великих классиков по их фото смогут лишь эксперты

Строки поэтов и писателей стали частью повседневной речи, вошли в школьные учебники и до сих пор находят отклик у самых разных поколений. Стихотворения и поэмы вдохновляют и поднимают настроение, заставляют задуматься о сложных вопросах, помогают лучше понять себя и окружающий мир. Мы легко узнаём знакомые цитаты или любимые отрывки, но куда реже задумываемся: а как выглядели сами авторы? У многих образы классиков ассоциируются с портретами из школы, но ведь за каждым из них стоит живая личность со своими особенностями. А насколько хорошо вы знаете лица великих русских писателей и поэтов, чьи произведения давно стали неотъемлемой частью нашей культуры?