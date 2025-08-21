Тест: Отличить Горького от Пастернака и узнать великих классиков по их фото смогут лишь эксперты
Сегодня отмечается День поэзии — праздник, который будто создан для того, чтобы на мгновение остановиться и вспомнить о тех, чьи строки мы помним наизусть!
Строки поэтов и писателей стали частью повседневной речи, вошли в школьные учебники и до сих пор находят отклик у самых разных поколений. Стихотворения и поэмы вдохновляют и поднимают настроение, заставляют задуматься о сложных вопросах, помогают лучше понять себя и окружающий мир. Мы легко узнаём знакомые цитаты или любимые отрывки, но куда реже задумываемся: а как выглядели сами авторы? У многих образы классиков ассоциируются с портретами из школы, но ведь за каждым из них стоит живая личность со своими особенностями. А насколько хорошо вы знаете лица великих русских писателей и поэтов, чьи произведения давно стали неотъемлемой частью нашей культуры?
Буквально на днях был День рождения русской тельняшки — элемента гардероба, который можно найти не только у моряков, но и у заядлых модниц! А вы можете угадать 9 культовых фильмов по героям в полосатых рубахах? А этот тест для тех, кто иногда сомневается в преданности своих близких, — ответьте на 6 вопросов и узнайте, насколько токсичен ваш друг!
