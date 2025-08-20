Мессенджер MAX
20 августа, 13:30

Тест: Чебурашка, Гена, Шапокляк — 5 вопросов подскажут, кто вы из культового мультика СССР

Сегодня день рождения Чебурашки — того самого зверька с огромными ушами, который уже не одно десятилетие живёт в сердцах нескольких поколений и напоминает, что такое настоящая дружба!

С момента выхода мультипликационного фильма Чебурашка стал символом позитива, доброты и искренней заботы о других. Но мы не забыли и про других героев этого удивительного мультфильма! Крокодил Гена, Шапокляк, Галя и даже крыса Лариска показывают, как важно заботиться о других, ценить близких, бескорыстно помогать и всегда приходить на помощь в трудную минуту. Но ведь каждый из персонажей делал всё это по-своему! В этом тесте и вам выпала возможность узнать, кем бы вы стали в этом уютном мире говорящих крокодилов и коварных старушек!

Виктория Мишинкина
