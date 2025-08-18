Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 14:00

Тест: Друг или волк в овечьей шкуре — 6 вопросов подскажут, насколько токсична ваша дружба

Друзья — это люди, которых мы выбираем сами. Они становятся хранителями секретов и поддержкой в трудные моменты. Но что, если ваш друг уже не тот, что был раньше?

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem © Freepik

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem © Freepik

Настоящая дружба наполняет жизнь теплом и уверенностью, помогает справляться с трудностями и разделять победы. Но отношения — это живой процесс, который меняется вместе с людьми. Со временем характеры могут расходиться, интересы — переставать совпадать, а близость — растворяться. И вот вместо искренней радости за наши успехи появляется лёгкая зависть, шутки становятся колкими, а разговоры всё чаще оставляют неприятный осадок. Это не всегда значит, что дружбе пришёл конец, но это знак, что нужно что-то менять. Всего несколько вопросов помогут взглянуть на своего друга свежим взглядом и определить, нет ли в них токсичных ноток, которые отравляют вашу жизнь!

Теперь, когда вы разобрались, насколько крепка и здорова ваша дружба, самое время вспомнить об экранных примерах настоящей верности! Владимир Вдовиченков не раз играл героев, для которых преданность была выше личной выгоды. Проверьте, насколько хорошо вы знаете культовые фильмы с его участием! А в этом тесте на современность вам предстоит разгадать, какие хиты российской музыки мы зашифровали в этих 7 ребусах!

Тест: Слабо отгадать, какие предметы мы спрятали в мультиках по мотивам произведений Успенского?
Тест: Слабо отгадать, какие предметы мы спрятали в мультиках по мотивам произведений Успенского?
BannerImage
Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • друзья
  • Отношения / Психология
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar