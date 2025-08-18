Тест: Друг или волк в овечьей шкуре — 6 вопросов подскажут, насколько токсична ваша дружба

Настоящая дружба наполняет жизнь теплом и уверенностью, помогает справляться с трудностями и разделять победы. Но отношения — это живой процесс, который меняется вместе с людьми. Со временем характеры могут расходиться, интересы — переставать совпадать, а близость — растворяться. И вот вместо искренней радости за наши успехи появляется лёгкая зависть, шутки становятся колкими, а разговоры всё чаще оставляют неприятный осадок. Это не всегда значит, что дружбе пришёл конец, но это знак, что нужно что-то менять. Всего несколько вопросов помогут взглянуть на своего друга свежим взглядом и определить, нет ли в них токсичных ноток, которые отравляют вашу жизнь!