Тест: Друг или волк в овечьей шкуре — 6 вопросов подскажут, насколько токсична ваша дружба
Друзья — это люди, которых мы выбираем сами. Они становятся хранителями секретов и поддержкой в трудные моменты. Но что, если ваш друг уже не тот, что был раньше?
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem © Freepik
Настоящая дружба наполняет жизнь теплом и уверенностью, помогает справляться с трудностями и разделять победы. Но отношения — это живой процесс, который меняется вместе с людьми. Со временем характеры могут расходиться, интересы — переставать совпадать, а близость — растворяться. И вот вместо искренней радости за наши успехи появляется лёгкая зависть, шутки становятся колкими, а разговоры всё чаще оставляют неприятный осадок. Это не всегда значит, что дружбе пришёл конец, но это знак, что нужно что-то менять. Всего несколько вопросов помогут взглянуть на своего друга свежим взглядом и определить, нет ли в них токсичных ноток, которые отравляют вашу жизнь!
Теперь, когда вы разобрались, насколько крепка и здорова ваша дружба, самое время вспомнить об экранных примерах настоящей верности! Владимир Вдовиченков не раз играл героев, для которых преданность была выше личной выгоды. Проверьте, насколько хорошо вы знаете культовые фильмы с его участием! А в этом тесте на современность вам предстоит разгадать, какие хиты российской музыки мы зашифровали в этих 7 ребусах!
- Тест: Бог страсти или скромняга — выберите любимый фрукт и узнайте, насколько вы сексуальны
вчера в 08:00
- Тест: Лишь советские бабушки отгадают, из каких 7 фильмов и мультиков эти кадры с вареньем
16 августа, 08:00
- Тест: Только те, кто вырос на треках Нюши, смогут продолжить строки из 8 её хитов без ошибок
15 августа, 14:30