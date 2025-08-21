Лера Кудрявцева после ссоры с мужем признала, что всё ещё сохнет по Лазареву

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что испытывает чувства к певцу Сергею Лазареву после конфликта с мужем. Она написала об этом в социальных сетях.

Ранее Кудрявцева представила клип «Медляк», в котором снялся певец. Лазарев в шутку отметил, что телеведущая якобы до сих пор в него влюблена и специально посвятила ему песню. Он добавил, что считает возможным возобновление отношений после слухов о проблемах в браке Кудрявцевой.

«Лерка, конечно, всё ещё сохнет по мне. Даже песню мне посвятила, спела с подружкой Катей Гордон. Предлагает тряхнуть стариной и вернуться. Сижу, думаю над предложением... Обсудим на «Новой волне», как раз ведём с Лерой открытие сезона», — написал артист в соцсети.

Кудрявцева в ответ выложила фрагмент переписки с Лазаревым, где тот в шутливой манере просит её признать, что она действительно всё ещё в него влюблена. Телеведущая тоже отреагировала с юмором и не стала спорить с заявлением экс-бойфренда.