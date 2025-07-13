«Я стала созависимой»: У Леры Кудрявцевой случился нервный срыв на почве семейных проблем

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале серию сообщений, где открыто описала личный кризис и жизнь рядом с человеком, страдающим от тяжёлой формы зависимости. По словам певицы, состояние её мужчины долгое время разрушает их семью и оставляет без сил.

«Думала, дно. Но снизу постучали. Реакция у людей на какие-либо события разная. <...> Мне очень плохо сейчас. Очень. Это всё, что я могу выдавить из себя. Я устала, и больше сил у меня нет. И желания тоже. И даже жалости не осталось. Пустота», — написала телеведущая.

Кудрявцева сообщила, что на протяжении длительного времени пытается помочь родному человеку, страдающему от алкогольной зависимости. Хотя имён она не называет, из контекста следует, что речь идёт о её супруге — бывшем хоккеисте Игоре Макарове.

Она указала, что замкнулась в круге постоянных попыток «спасти» и вернуть человека к нормальной жизни, однако усилия не приносили результата. Телеведущая подчеркнула, что каждый курс лечения становился для неё возможностью временно восстановиться, но вскоре всё возвращалось на круги своя.

«Я стала созависимой. Я боюсь, что он умрёт, что что-то случится, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти. И самое страшное, что я всю вину беру на себя. Ведь не дай Бог, что произойдёт — я всю жизнь себе этого не прощу», — пишет Кудрявцева.

Певица также отметила, что эмоциональное напряжение достигло критической отметки. По её признанию, страх, усталость и ощущение вины стали постоянным фоном.