«Хожу, плачу»: Перенёсшую операцию сестру Жанны Фриске не выписывают из больницы

Сестру певицы Жанны Фриске — Наталью — не стали выписывать из больницы. По словам артистки, она должна была отправиться домой 11 июля, но медики решили, что ей следует остаться под их наблюдением.

Певицу Наталью Фриске не стали выписывать из больницы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ friske_natalia

Наталью оставили в больнице до понедельника из-за повторного повышения температуры и воспаления лимфоузла. Это решение врачей стало для нее сильным ударом, доведя до слёз. Ей тяжело находиться в больнице, особенно в разлуке с дочерью. Больше всего её расстроили ограничения, которые разрушили все летние планы.

«Как минимум месяц мне нельзя теперь ни греться на солнце, ни купаться, ни заниматься спортом. Ничего нельзя. Всё лето насмарку. И ребёнок у меня бедный сидит в жаре, даже к водоёму не поехать. С самого утра хожу, плачу. Ненавижу больницы. Но ничего не поделаешь», — написала Наталья в своём личном блоге.