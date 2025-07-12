«Хожу, плачу»: Перенёсшую операцию сестру Жанны Фриске не выписывают из больницы
Наталью Фриске не стали выписывать из больницы после операции
Певицу Наталью Фриске не стали выписывать из больницы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ friske_natalia
Сестру певицы Жанны Фриске — Наталью — не стали выписывать из больницы. По словам артистки, она должна была отправиться домой 11 июля, но медики решили, что ей следует остаться под их наблюдением.
Певицу Наталью Фриске не стали выписывать из больницы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ friske_natalia
Наталью оставили в больнице до понедельника из-за повторного повышения температуры и воспаления лимфоузла. Это решение врачей стало для нее сильным ударом, доведя до слёз. Ей тяжело находиться в больнице, особенно в разлуке с дочерью. Больше всего её расстроили ограничения, которые разрушили все летние планы.
«Как минимум месяц мне нельзя теперь ни греться на солнце, ни купаться, ни заниматься спортом. Ничего нельзя. Всё лето насмарку. И ребёнок у меня бедный сидит в жаре, даже к водоёму не поехать. С самого утра хожу, плачу. Ненавижу больницы. Но ничего не поделаешь», — написала Наталья в своём личном блоге.
Напомним, что Наталья Фриске попала в центр внимания после экстренной госпитализации. 5 июля она рассказала, что у неё было обнаружено воспаление лимфоузлов, поэтому потребовалось немедленное медицинское вмешательство. Операция стала следствием гнойной ангины, которой она переболела месяц назад. Спустя время оказалось, что болезнь до конца не прошла и серьёзным образом сказалась на состоянии организма, из-за чего пришлось обратиться за медицинской помощью.