«Левое сборище»: Вечер памяти Жанны Фриске обернулся скандалом

8 июля певице Жанне Фриске мог бы исполниться 51 год. В этот день в Москве состоялось неоднозначное мероприятие, посвящённое памяти певицы. Среди приглашённых были Наталия Гулькина, Ольга Орлова и отец Жанны Владимир Фриске. Однако последний отказался от участия, назвав событие сомнительным.

«Я не хочу говорить об этом. Это какое-то левое сборище, не имеющие никакого отношения ни к Жанне, ни к фонду Жанны, ни к семье. Какие-то самозванцы и, по-моему, мошенники организовали его. Поэтому никто не отозвался на их приглашения. Можете позвонить им», — сказал отец Фриске в беседе с изданием «СтарХит».

Наталия Гулькина из группы «Мираж», хоть и присутствовала на вечере, вскоре покинула его. По её словам, организаторы отнеслись к подготовке безответственно.

«Я приехала сюда, чтобы выразить почтение и уважение отцу Жанны. Мы были с ней знакомы, дружили, общались. В тот период времени мы были вместе даже в турах. Если бы я знала, что будет такая история, то я бы, конечно, не приехала сюда», — призналась певица.

Также на мероприятии появился продюсер Георгий Иващенко, который приехал проверить обстановку после скандала вокруг аналогичного события год назад.

Он отметил, что это были те же организаторы, что и год назад. Они утверждают, что действуют от лица телеканала Russian Musicbox, но, по словам Иващенко, это очевидная ложь. Продюсер добавил, что организаторы собирают по пять тысяч рублей с участников конкурса в некий фонд Жанны Фриске. Конкурсанты затем поют в караоке банкетного зала «Империя».

Ранее Life.ru рассказывал, что в семье Жанны Фриске новая беда — её сестра Наталья угодила в больницу. Ей сделали экстренную операцию.