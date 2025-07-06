В семье Фриске новая беда — сестра Жанны Наталья угодила в больницу

Сестра известной певицы Жанны Фриске Наталья оказалась в центре внимания после экстренной госпитализации, о которой она сообщила в своих социальных сетях. 5 июля Наталья поделилась с подписчиками новостью о том, что у неё было обнаружено воспаление лимфоузлов, что потребовало немедленного медицинского вмешательства.

После консультации с врачами Наталье рекомендовали провести операцию и остаться в больнице. Она последовала совету медиков и уже вечером того же дня сообщила, что операция прошла успешно. В своём сообщении она отметила, что состояние её здоровья пока что остается немного нестабильным.

«Меня прооперировали. Состояние ещё немножечко пьяненькое. Экстренная была операция потому что пошёл абсцесс и доктор сказал хорошо, что я приехала в больницу. От чего это всё получилось непонятно. Спасибо всем за поддержку», — рассказала Наталья в соцсетях.