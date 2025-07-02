Александр Шепс второй раз за несколько месяцев угодил в больницу
Mash: Экстрасенса Александра Шепса госпитализировали с подозрением на пневмонию
Александр Шепс. Обложка © VK/Александр Шепс/Стас Князев
Экстрасенс Александр Шепс госпитализирован с подозрением на пневмонию. Об этом заявляет Mash.
Победитель «Битвы экстрасенсов» повторно за последние месяцы попал в пульмонологическое отделение московской больницы с жалобами на проблемы с лёгкими, температуру и сильный кашель. Впервые аналогичные симптомы проявились у медиума двумя месяцами ранее, когда врачи также диагностировали воспаление лёгких. Официальных комментариев от самого Шепса или его представителей пока не поступало.
Ранее Александра Митту, известного режиссёра, срочно доставили в одну из московских больниц. По информации, предоставленной SHOT, состояние Митты резко ухудшилось и на данный момент оценивается врачами как тяжёлое. Как сообщает телеграм-канал, при поступлении в медицинское учреждение режиссёр находился в состоянии сопора – глубокого угнетения сознания, близкого к коме. Сейчас он получает необходимое лечение в московском центре паллиативной помощи.