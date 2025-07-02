Александр Шепс второй раз за несколько месяцев угодил в больницу

Экстрасенс Александр Шепс госпитализирован с подозрением на пневмонию. Об этом заявляет Mash.

Победитель «Битвы экстрасенсов» повторно за последние месяцы попал в пульмонологическое отделение московской больницы с жалобами на проблемы с лёгкими, температуру и сильный кашель. Впервые аналогичные симптомы проявились у медиума двумя месяцами ранее, когда врачи также диагностировали воспаление лёгких. Официальных комментариев от самого Шепса или его представителей пока не поступало.