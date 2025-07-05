«Это наследственное»: Дочь Даны Борисовой рассказала о своём диагнозе

Дочь Даны Борисовой страдает от биполярного расстройства. Девушка рассказала о новой терапии, благодаря которой её здоровье значительно улучшилось.

Дочь известной телеведущей призналась, что в мае ей диагностировали циклотимию — лёгкую форму биполярного аффективного расстройства. Как объяснила девушка, это заболевание часто передается по наследству, что подтвердилось в её случае, поскольку аналогичным расстройством страдает мать.

«Я очень боялась идти к врачу и каждый раз откладывала приём, но когда боль стала невыносимой и попросту мешала мне жить, я всё-таки решилась», — поделилась Полина в запрещённой социальной сети.

Девушка рассказала, что назначенные препараты не принесли ожидаемого эффекта, поэтому в конце июня она легла в психиатрическую клинику, где ей изменили терапию. Она отметила, что гордится собой за этот шаг, несмотря на все сложности. Дана Борисова поддержала дочь, назвав её очень смелой за такую откровенность.

По словам Полины, она решила публично рассказать о своей ситуации, чтобы поддержать других людей, столкнувшихся с аналогичными проблемами. В настоящее время её состояние значительно улучшилось благодаря новой терапии и поддержке близких.