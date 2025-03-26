Дана Борисова рассказала о борьбе с неизлечимым психическим заболеванием

В 2017 году телеведущая Дана Борисова вырвалась из пут наркозависимости, однако спустя два года в её жизнь вновь пришли трудности. На этот раз врачи выявили у неё биполярное расстройство. Об этом знаменитость рассказала в беседе с Леди Mail.

Борисова сообщила, что ей приходится пить таблетки, но иногда её даже с ними «накрывает». Обострения случаются на два месяца после 15 мая и 15 августа. В такие периоды ей трудно даже с людьми разговаривать, поэтому она почти не выходит из дома. Однако были и случаи более пугающие, когда она ещё не принимала лекарства. Три раза Борисова частично теряла память.

«Ходила на какие-то идиотские и совершенно мне не нужные процедуры в косметологическую клинику, просадила на них больше миллиона. Привела откуда-то домой двух собак… Очнулась спустя четыре недели в Таиланде: я сижу в аэропорту, а кругом — тайцы!» — вспоминает ведущая.