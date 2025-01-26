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Регион
26 января, 10:14

Несовершеннолетняя дочь Даны Борисовой отреагировала на слухи о беременности

Дочь Даны Борисовой опровергла слухи о собственной беременности

Полина Аксёнова. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Полина Аксёнова. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Дочь Даны Борисовой Полина Аксёнова опровергла слухи о своей беременности. 17-летняя девушка заявила, что просто смеётся над подобной информацией. Она сообщила изданию The Voice, что пока не собирается заводить семью и становиться матерью.

Отец Полины поверил в информацию о беременности дочери от корейца. Девушка же поясняет, что была в Корее более двух лет назад. Максим Аксёнов отверг оправдания дочери и закатил скандал с её матерью.

«Я отнеслась к этому с юмором, ведь в Интернете часто пишут какие-то гадости или чушь. Но, об этом узнал и папа. Он мне позвонил, сказал, что станет дедушкой. Я ему ответила, что это все чушь, раздутая жёлтыми СМИ, а он начал говорить, что я обманываю, что я правда беременна, а он выступает против абортов. Сейчас вроде до него дошло, что я не беременна, но неприятно было это выслушивать. На данный момент мое сердце свободно», — поделилась Полина.

Дава показал отдых с Краймбрери на Мальдивах и подогрел слухи о её беременности
Дава показал отдых с Краймбрери на Мальдивах и подогрел слухи о её беременности

Ранее российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) поделилась в социальных сетях фотографиями, сделанными на пляже во время отпуска. На снимках спортсменка, по слухам, находящаяся на третьем месяце беременности, предстала в стильном купальнике, демонстрируя отличную форму.

Николай Рюмин
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