Несовершеннолетняя дочь Даны Борисовой отреагировала на слухи о беременности

Отец Полины поверил в информацию о беременности дочери от корейца. Девушка же поясняет, что была в Корее более двух лет назад. Максим Аксёнов отверг оправдания дочери и закатил скандал с её матерью.

«Я отнеслась к этому с юмором, ведь в Интернете часто пишут какие-то гадости или чушь. Но, об этом узнал и папа. Он мне позвонил, сказал, что станет дедушкой. Я ему ответила, что это все чушь, раздутая жёлтыми СМИ, а он начал говорить, что я обманываю, что я правда беременна, а он выступает против абортов. Сейчас вроде до него дошло, что я не беременна, но неприятно было это выслушивать. На данный момент мое сердце свободно», — поделилась Полина.