Дава показал отдых с Краймбрери на Мальдивах и подогрел слухи о её беременности

Блогер Дава (Давид Манукян) наслаждается отдыхом на Мальдивах в компании своей невесты Мари Краймбрери. Пара отлично проводит время на курорте, несмотря на то, что друг друга не показывает публике. Аудитория же всё равно постоянно замечает руки или волосы певицы, а также слышит её голос.

В последнем ролике, который Давид снял во время ужина, Мари за кадром комментирует большое количество еды на столе. Пара заказали множество блюд — пиццу, пасту, морепродукты, лазанью, картошку фри, суп, свежевыжатый сок и разнообразные десерты. Всё съесть не получилось и они забрали угощения в номер.

Блогер Дава (Давид Манукян) на отдыхе с Мари Краймбрери. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dava_m, marikraimbrery

Недавно фанаты и вовсе заявили о беременности певицы. Её сильный аппетит, одежда больших размеров и подушка для беременных — дали о себе знать. При этом никто из пары эту информацию не подтверждал.