Мари Краймбрери показала обручальное кольцо и намекнула на помолвку с Давой 22 августа, 16:57 Мари Краймбрери и Дава. Обложка © YouTube / WeiT Media

Блогер Дава (Давид Манукян) позвал замуж певицу Мари Краймбрери, с которой состоит в отношениях уже три года. Пара публично не афишировала свои чувства и хранила личную жизнь в секрете. В преддверии своего 32-летия артистка выложила в соцсети кадры, где на её пальце красуется обручальное кольцо.

Мари Краймбрери. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marikraimbrery

Мари Краймбрери. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marikraimbrery

Как пишет StarHit, Дава действительно подарил своей любимой кольцо с бриллиантом и предложил стать его женой. Мари ответила согласием. Блогер обрёл популярность после отношений с певицей Ольгой Бузовой, они провели вместе полтора года, после чего скандально расстались. Свою новую девушку Дава долго никому не показывал, пряча на фото её лицо, но внимательные фанаты догадались, что избранницей стала Краймбрери.

Ранее Life.ru писал, что Бузова смогла поссорить Даву и Мари. Популярная телеведущая страстно поцеловала своего бывшего бойфренда на съёмках одного из телевизионных шоу. После этого Мари отписалась в соцсети от Давы, однако мужчина, видимо, смог загладить свою вину и выйти сухим из воды.

Авторы Татьяна Миссуми