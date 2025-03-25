Несовершеннолетняя дочь Даны Борисовой сделала ринопластику

Дочь телеведущей Даны Борисовой, Полина Аксёнова, решилась на ринопластику. 17-летняя девушка изменила форму носа у известного хирурга Гайка Бабаяна.

Полина поделилась с подписчиками фото, сделанными сразу после операции. Также пациентку запечатлели на операционном столе. Снимки в личном блоге показал сам хирург.

Полина Аксёнова в ходе ринопластики. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / babayanplastic

«Мой новый носик», — написала Аксёнова, похваставшись изменениями.

«Результат ринопластики сразу после операции. Тот случай, когда небольшие изменения приводят к превосходным результатам», — прокомментировал специалист.