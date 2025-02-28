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28 февраля, 19:13

Дана Борисова хочет положить 17-летнюю дочь под нож

Дана Борисова собирается сделать ринопластику 17-летней дочери

Дана Борисова с дочерью Полиной Аксёновой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Danaborisova_official

Дана Борисова с дочерью Полиной Аксёновой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова рассказала в своих соцсетях, что её 17-летняя дочь Полина Аксёнова планирует сделать ринопластику. Они уже посетили одного из лучших хирургов в Москве, который показал им предварительный результат операции.

Результат ринопластики Полины Аксёновой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Danaborisova_official

Результат ринопластики Полины Аксёновой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Danaborisova_official

«Вчера были на консультации у лучшего хирурга в Москве по ринопластики», — подписала публикацию Дана.

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До этого Полина уже делала увеличение губ и так называемые «углы Джоли», а также худела с помощью разных препаратов. В 2021 году девочка загремела в психологическую лечебницу из-за того, что наносила сама себе увечья. Ранее в сетях появились слухи о том, что она может быть беременна от корейца. Однако девушка опровергла эти слухи, заявив, что не ждёт ребёнка и не собирается замуж в ближайшее время.

Полина Никифорова
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