Дана Борисова хочет положить 17-летнюю дочь под нож

Телеведущая Дана Борисова рассказала в своих соцсетях, что её 17-летняя дочь Полина Аксёнова планирует сделать ринопластику. Они уже посетили одного из лучших хирургов в Москве, который показал им предварительный результат операции.

До этого Полина уже делала увеличение губ и так называемые «углы Джоли», а также худела с помощью разных препаратов. В 2021 году девочка загремела в психологическую лечебницу из-за того, что наносила сама себе увечья. Ранее в сетях появились слухи о том, что она может быть беременна от корейца. Однако девушка опровергла эти слухи, заявив, что не ждёт ребёнка и не собирается замуж в ближайшее время.