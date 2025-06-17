Смели всё, что не приколочено: Вандалы разграбили могилу Жанны Фриске в десятую годовщину её смерти

Десятая годовщина со дня смерти Жанны Фриске была отмечена неприятным инцидентом: могилу певицы ограбили. Неизвестные похитили с места захоронения ценные часы и вазы.

Как сообщает NEWS.ru, в десятую годовщину смерти Жанны Фриске, прошедшую 15 июня, её семья приехала на Николо-Архангельское кладбище, чтобы почтить память певицы. Однако присутствие большого количества журналистов, собравшихся у могилы, помешало им. Сообщается, что представители СМИ окружили отца Жанны Фриске, требуя комментариев.

Владимир Фриске сообщил журналистам о том, что могилу его дочери разграбили. Вандалы украли дорогие часы, которые были надеты на руку скульптуры, установленной в память о певице.

«Ещё вчера были часы, за ночь кто-то спёр», — заявил отец певицы.

Сестра Фриске уточнила, что неизвестные также украли вазы под цветы.