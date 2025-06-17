ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 10:31

Смели всё, что не приколочено: Вандалы разграбили могилу Жанны Фриске в десятую годовщину её смерти

Вандалы разграбили могилу Жанны Фриске в десятую годовщину её смерти

Обложка © РИА Новости / Михаил Фомичев

Обложка © РИА Новости / Михаил Фомичев

Десятая годовщина со дня смерти Жанны Фриске была отмечена неприятным инцидентом: могилу певицы ограбили. Неизвестные похитили с места захоронения ценные часы и вазы.

Как сообщает NEWS.ru, в десятую годовщину смерти Жанны Фриске, прошедшую 15 июня, её семья приехала на Николо-Архангельское кладбище, чтобы почтить память певицы. Однако присутствие большого количества журналистов, собравшихся у могилы, помешало им. Сообщается, что представители СМИ окружили отца Жанны Фриске, требуя комментариев.

Владимир Фриске сообщил журналистам о том, что могилу его дочери разграбили. Вандалы украли дорогие часы, которые были надеты на руку скульптуры, установленной в память о певице.

«Ещё вчера были часы, за ночь кто-то спёр», — заявил отец певицы.

Сестра Фриске уточнила, что неизвестные также украли вазы под цветы.

Вдовец Жанны Фриске готовится к свадьбе
Вдовец Жанны Фриске готовится к свадьбе

Ранее 12-летний сын певицы Жанны Фриске Платон почтил память матери, получив именную майку с номером 74 — годом рождения певицы. Мальчик занимается баскетболом, и полученная форма стала для него первой.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Жанна Фриске
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar