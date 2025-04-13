Лера Кудрявцева призналась в психологическом истощении и созависимости

Лера Кудрявцева вновь подняла тему личных переживаний, рассказывая о непростых моментах в семье. Телеведущая откровенно призналась в созависимости и трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться. Об она написала в своём Telegram-канале.

Телеведущая рассказала, что всегда старалась быть идеальной женой, матерью и профессионалом, но с течением времени стала ощущать сильную усталость. Она призналась, что ежедневно преодолевает барьер, чтобы просто встать с постели, а борьба с собой стала рутиной.