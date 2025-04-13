Лера Кудрявцева призналась в психологическом истощении и созависимости
Лера Кудрявцева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv
Лера Кудрявцева вновь подняла тему личных переживаний, рассказывая о непростых моментах в семье. Телеведущая откровенно призналась в созависимости и трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться. Об она написала в своём Telegram-канале.
Телеведущая рассказала, что всегда старалась быть идеальной женой, матерью и профессионалом, но с течением времени стала ощущать сильную усталость. Она призналась, что ежедневно преодолевает барьер, чтобы просто встать с постели, а борьба с собой стала рутиной.
«Я задолбалась. Я созависимая. Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова совсем. Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия. Но вам этого не понять», — пишет Кудрявцева.
Напомним, Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году, а пять лет спустя у них родилась дочка Мария. В январе 2024 года она сообщила, что ушла от мужа. Позднее психолог объяснила причины развода. По её словам, разница в возрасте явно ни при чём, а «бутылка стала последней точкой» и является следствием реальной проблемы.