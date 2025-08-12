«Много дичи читаю о себе»: Кудрявцева опровергла домыслы о своей «настоящей» фамилии
Телеведущая Лера Кудрявцева опровергла информацию о своей фамилии Джандарбаева
Обложка © Telegram / Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева была удивлена последними слухами, которые распространились в Сети. В СМИ появилась информация, утверждающая, что настоящая фамилия телеведущей – Джандарбаева. Знаменитость с юмором отнеслась к этому «факту биографии», о котором она ранее не знала.
«Ну как вам сказать, много дичи читаю о себе, конечно, но здесь посмеялись всей семьёй и полдня глумились над мамой, что мол мы не знаем о нашей биографии», — написала Кудрявцева в телеграм-канале.
В ответ на возникшие слухи, Кудрявцева попыталась разъяснить ситуацию, настаивая на том, что ее семья никогда не имела отношения к фамилии Джандарбаевых. Она подробно описала свою родословную: отец – Кудрявцев Лев Николаевич, а по линии бабушки – Лютик. Мать, Александра Ивановна Щекочихина, после брака стала Кудрявцевой, а её мать носила фамилию Реутова. Телеведущая подчеркнула, что лично не испытывает негатива к фамилии Джандарбаева, но совершенно не понимает, каким образом и по чьей вине она оказалась вплетена в семейную историю её семьи в СМИ и интернете.
А недавно Лера Кудрявцева в соцсетях призналась, что находится на грани срыва из-за бесконечных реабилитаций, кодировок и визитов к врачам. Она подчеркнула, что старается оградить дочь от семейных проблем. «Уже просто успокойся и молчи», — публично «заткнул» свою жену экс-хоккеист Игорь Макаров. Он заявил в соцсети, что его раздражает «нытьё» Леры.