«Много дичи читаю о себе»: Кудрявцева опровергла домыслы о своей «настоящей» фамилии

«Ну как вам сказать, много дичи читаю о себе, конечно, но здесь посмеялись всей семьёй и полдня глумились над мамой, что мол мы не знаем о нашей биографии», — написала Кудрявцева в телеграм-канале.

В ответ на возникшие слухи, Кудрявцева попыталась разъяснить ситуацию, настаивая на том, что ее семья никогда не имела отношения к фамилии Джандарбаевых. Она подробно описала свою родословную: отец – Кудрявцев Лев Николаевич, а по линии бабушки – Лютик. Мать, Александра Ивановна Щекочихина, после брака стала Кудрявцевой, а её мать носила фамилию Реутова. Телеведущая подчеркнула, что лично не испытывает негатива к фамилии Джандарбаева, но совершенно не понимает, каким образом и по чьей вине она оказалась вплетена в семейную историю её семьи в СМИ и интернете.