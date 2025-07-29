Лера Кудрявцева в слезах, а её муж Макаров яростно доказывает, что не альфонс. Кому верить? В Сети обсуждают семью хоккеиста Игоря Макарова и телеведущей Леры Кудрявцевой. Последняя заявила, что устала спасать своего мужа от алкоголизма. Спортсмен говорит, что он не альфонс, оскорбляет жену и подписчиков. Что произошло? 28 июля, 21:15 Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igor_makarov

«Идите варите борщ!» — как Макаров взорвался в ответ на обвинения

Известный российский хоккеист Игорь Макаров, кроме своей некогда блестящей карьеры, так же известный, как муж телеведущей Леры Кудрявцевой, назвал своих подписчиков и фанатов супруги «несчастными людьми», не способными зарабатывать и живущими чужими скандалами. Поводом для оскорблений стали пересуды в соцсетях, согласно которым Макаров бездельник и иждивенец, живущий за счёт Кудрявцевой.

— Товарищи несчастные люди!можно заняться вам своими делами!мы разберемся как то сами!очень много убогих людей пишут разные комментарии!и то что я бездельник )))ребята я отыграл в хоккей 30 лет заработал на два дома и 3 квартиры…а вы убогие идите варите борщ на 3 метровой кухни! — написал он у себя в соцсетях (орфография и пунктуация авторские).

Всё началось с крика души Кудрявцевой, публично признавшейся, что она устала спасать своего мужа-хоккеиста от алкоголизма. По её словам, ведущая несколько раз отправляла Макарова на дорогостоящее лечение, при этом делала всё, чтобы их совместная дочь ничего не узнала, и это оказалось для неё тяжело.

Игорь Макаров не считает себя иждивенцем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igor_makarov

— Мне очень плохо сейчас. Очень. Это всё, что я могу выдавить из себя. Я устала, и больше сил у меня нет. И желания тоже. И даже жалости не осталось. Пустота, — сообщила Кудрявцева своим подписчикам.

Пост вызвал заметный резонанс среди фанатов, соцсети и СМИ заполнило обсуждение семейного быта звёздных супругов — и Макаров не утерпел.

— Уже просто успокойся и молчи, б***ть. За***ла, — высказался разгневанный хоккеист в сторис, а после этого обратился к аудитории с отчётом о своих заработках.

Почему этот скандал взорвал соцсети? Неудобная правда о звёздной семье

Похоже, паре не повезло начать выяснять отношения в традиционно тихий для таблоидов летний сезон, когда герои жёлтых публикаций обычно уходят в тень и писать о жизни звёзд приходится по фотографиям из «Инстаграма»*, выкладываемых селебами с заморских курортов.

В другое время на фоне массы событий в шоу-бизнесе скандал могли бы и не заметить, но теперь детально освещаемые в СМИ разборки и повышающийся из-за этого градус претензий супругов для семьи Макарова – Кудрявцевой могут оказаться фатальными. Лера уже написала, что пожалела о сказанном, но в ответ армия «советников» просит её развестись, чтобы «выбрать себя и дочь».

Екатерина Гордон написала стихотворение в поддержку подруги. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ekaterina

Возмущение Макарова по-человечески тоже понятно — мало кому захочется внезапно оказаться в эпицентре сплетен. Похоже, его задело даже не столько откровение супруги, сколько последовавшие за ним обвинения в нахлебничестве. К слову, хоккеист, возможно, не настолько беден, как может показаться после чтения комментариев о его иждивенчестве.

Разбираем финансы Макарова: альфонс или обеспеченный муж?

Life.ru нашёл как минимум один дом и одну квартиру, с которыми связан Игорь Макаров. Квартира находится в Можайском районе столицы в обычной панельной девятиэтажке на улице Маршала Неделина в менее чем полутора километрах от МКАД. Площадь недвижимости совсем невелика — всего 44 квадрата. Подобные на рынке сейчас оцениваются продавцами в 13–14 миллионов рублей. Кажется, он прописан в ней и сейчас.

Загородная недвижимость, в которой бывает спортсмен, находится в Одинцовском районе Подмосковья, в деревне Немчиновке. Здесь на площади почти 1,5 тысячи квадратных метров расположен двухэтажный особняк. Дата постановки на учёт — 2014 год. Тогда в прессе появились материалы о том, что семья купила семейный дом на Рублёвке, в котором будет воспитывать потомство. Похоже, речь шла именно об этой недвижимости, хотя до Рублёво-Успенского шоссе отсюда далековато — больше пяти километров по прямой.

Семейное счастье хоккеиста и его жены-телеведущей теперь под угрозой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igor_makarov

Лера Кудрявцева прописана в квартире в Большом Тишинском переулке — это в Пресненском районе столицы. В кирпичном доме 1928 года постройки на 4-м этаже расположена квартира площадью 65 квадратов. Цена жилого метра не так и велика — около 300 тысяч рублей. Таким образом, текущая рыночная стоимость недвижимости может колебаться в районе 18–20 миллионов рублей.

Вот уже 10 лет телеведущая аккуратно водит свой Porsche Cayenne, а вот Макаров как будто безлошадный — напротив записи о принадлежавшем ему ранее престижном британце Land Rover Range Rover сейчас стоит пометка «архив».

* Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории России.

Кто, по-вашему, прав в этом конфликте? 0 Лера — устала спасать мужа, он её не ценит! Макаров — его незаслуженно обвиняют в альфонстве! Оба виноваты — надо решать проблемы без публичных скандалов Никто — просто пиар или кризис в отношениях

Авторы Евгений Кузнецов