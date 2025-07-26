«Успокойся и молчи!» Макаров публично заткнул Кудрявцеву после обвинений в алкоголизме

Семья Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова снова оказалась на грани развода из-за проблем хоккеиста с алкоголем. Телеведущая откровенно заявила, что устала спасать супруга и испытывает облегчение, когда он находится в рехабе. Позже она выразила сожаление о своих словах, но пост не удалила.