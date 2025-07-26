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Регион
26 июля, 09:22

«Успокойся и молчи!» Макаров публично заткнул Кудрявцеву после обвинений в алкоголизме

Игорь Макаров публично обругал Кудрявцеву за обвинения в алкоголизме

Обложка © Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @leratv

Обложка © Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @leratv

Семья Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова снова оказалась на грани развода из-за проблем хоккеиста с алкоголем. Телеведущая откровенно заявила, что устала спасать супруга и испытывает облегчение, когда он находится в рехабе. Позже она выразила сожаление о своих словах, но пост не удалила.

Макаров впервые публично отреагировал на обвинения, резко ответив жене в своем блоге.

«Уже просто успокойся и молчи», — заявил он. Спортсмен сопроводил обращение нецензурными выражениями, дав понять, что ситуация его крайне раздражает.

«Опирается на эмоции»: Астролог объяснил причины алкоголизма мужа Кудрявцевой
«Опирается на эмоции»: Астролог объяснил причины алкоголизма мужа Кудрявцевой

Напомним, недавно телеведущая в соцсетях призналась, что находится на грани срыва из-за бесконечных реабилитаций, кодировок и визитов к врачам мужа. Она подчеркнула, что старается оградить дочь от семейных проблем, однако признала, что сама почти потеряла контроль над ситуацией. Музыкальный критик Сергей Соседов рекомендовал Кудрявцевой подать на развод с мужем-алкоголиком.

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Александра Мышляева
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