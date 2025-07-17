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17 июля, 07:01

«Никого спасать не надо»: Кудрявцеву призвали бросить мужа-алкоголика

Соседов призвал Кудрявцеву разорвать отношения с Макаровым

Кудрявцева вместе с мужем. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @leratv

Кудрявцева вместе с мужем. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @leratv

Музыкальный критик Сергей Соседов призвал Леру Кудрявцеву разорвать отношения с мужем-алкоголиком. Такое мнение он высказал в интервью URA.ru, комментируя недавний эмоциональный срыв телеведущей.

«Лере надо уходить, расставаться, бросать. Не надо пытаться спасать. Никого ты не спасешь, Лера. Никого спасать и не надо. Спасать нужно себя всегда», — заявил Соседов.

По его словам, попытки помочь зависимому человеку без его желания меняться напоминают бесполезное вытаскивание бегемота из болота. Критик отметил, что, несмотря на совместную работу в шоу «Суперстар», Кудрявцева никогда не делилась с ним семейными проблемами. Он объяснил это крайне напряжённым графиком съёмок, когда даже на профессиональные обсуждения не хватает времени.

«Газанула прилично»: Лера Кудрявцева взяла назад слова о муже-алкоголике
«Газанула прилично»: Лера Кудрявцева взяла назад слова о муже-алкоголике

Напомним, недавно телеведущая в соцсетях призналась, что находится на грани срыва из-за бесконечных реабилитаций, кодировок и визитов к врачам мужа. Она подчеркнула, что старается оградить дочь от семейных проблем, но сама уже почти не справляется с ситуацией.

Алиса Хуссаин
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