«Никого спасать не надо»: Кудрявцеву призвали бросить мужа-алкоголика

Музыкальный критик Сергей Соседов призвал Леру Кудрявцеву разорвать отношения с мужем-алкоголиком. Такое мнение он высказал в интервью URA.ru, комментируя недавний эмоциональный срыв телеведущей.

«Лере надо уходить, расставаться, бросать. Не надо пытаться спасать. Никого ты не спасешь, Лера. Никого спасать и не надо. Спасать нужно себя всегда», — заявил Соседов.

По его словам, попытки помочь зависимому человеку без его желания меняться напоминают бесполезное вытаскивание бегемота из болота. Критик отметил, что, несмотря на совместную работу в шоу «Суперстар», Кудрявцева никогда не делилась с ним семейными проблемами. Он объяснил это крайне напряжённым графиком съёмок, когда даже на профессиональные обсуждения не хватает времени.