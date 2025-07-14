«Газанула прилично»: Лера Кудрявцева взяла назад слова о муже-алкоголике

Известная телеведущая Лера Кудрявцева выразила сожаление по поводу своей откровенности в отношении трудностей, с которыми столкнулся её муж Игорь Макаров, в прошлом профессиональный хоккеист, выступавший за сборную России.

«Что-то я вчера газанула прилично. Обычно это не в моей природе. Жалею ли я? Скорее да, чем нет. Но, как говорится, фарш не провернёшь назад. Имеем то, что имеем!» — написала она в своём телеграм-канале.

Недавно у Кудрявцевой произошёл нервный срыв, вызванный трудностями в семейной жизни. Она поделилась серией откровений, в которых рассказала о личном кризисе и опыте жизни с человеком, борющимся с серьёзной зависимостью. По словам артистки, состояние её супруга оказывает разрушительное воздействие на их семью и истощает её ресурсы. Звезда подчеркнула, что эмоциональное давление достигло предела, и призналась, что постоянное чувство страха, изнеможение и вина стали неотъемлемой частью её повседневной жизни.