«Они не страну спасали, а себя». Участник событий — о главной лжи ГКЧП и о том, почему Ельцин не спас Союз

Очереди за хлебом, бунт республик, пустые полки. Почему к 1991-му Союз был уже в коме

К началу 1990-х годов Советский Союз переживал тяжелейший политический кризис. Перестройка, начатая Михаилом Горбачёвым в 1985 году, изначально задумывалась как модернизация социализма. Но политика гласности, демократизации и рыночных реформ запустила процессы, которые впоследствии вышли из-под контроля.

Экономика стремительно деградировала: товарный дефицит, инфляция, падение уровня жизни. Очереди за хлебом и сахаром стали привычной картиной даже в столице. Национальные республики одна за другой заявляли о суверенитете. Сильнее всего процесс дезинтеграции проявился в Прибалтике, где массовые движения требовали полной независимости. В июне 1990 года Верховный Совет РСФСР во главе с Борисом Ельциным провозгласил приоритет российских законов над союзными — фактически начав демонтаж союзной системы.

Кульминацией стал проект нового Союзного договора. Документ должен был перераспределить полномочия в пользу республик, фактически превращая Союз в конфедерацию. Подписание договора было запланировано на 20 августа 1991 года. Многие в партийном и силовом руководстве считали его смертным приговором стране: после подписания Россия, Украина, Казахстан и другие крупные республики получили бы полную самостоятельность, а центр остался бы номинальным.

Недовольство охватило армию, КГБ и руководство КПСС. В кулуарах всё чаще звучали призывы остановить распад страны, ввести чрезвычайное положение и восстановить жёсткий порядок. Эта атмосфера страха и отчаяния стала почвой для создания Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), в который вошли высшие должностные лица Страны Советов.

Михаил Горбачёв в августе 1991 года был блокирован на даче в Форосе. Фото © Wikipedia / RIA Novosti archive

«Дрожащие руки Янаева выдали всё». Как заговорщики в Форосе пытались скрутить Горбачёва

18 августа 1991 года группа высокопоставленных чиновников прилетела в Крым, где в это время на даче в Форосе отдыхал президент СССР Михаил Горбачёв. В делегацию входили вице-президент СССР Геннадий Янаев, премьер-министр Валентин Павлов, министр обороны Дмитрий Язов и глава КГБ Владимир Крючков. Они требовали от Горбачёва подписать указ о введении чрезвычайного положения в стране. Горбачёв категорически отказался, после чего связь в его резиденции была блокирована.

Министр обороны Дмитрий Язов — один из участников ГКЧП, после провала был арестован. Фото © Wikipedia / Mil.ru

На следующий день, 19 августа, по центральному телевидению был зачитан указ вице-президента СССР, объявлявший о временной неспособности Горбачёва исполнять обязанности главы государства и создании ГКЧП во главе с Янаевым. В него вошли также премьер Павлов, глава МВД Пуго, председатель КГБ Крючков, министр обороны Язов, а также другие представители политической элиты.

ГКЧП объявил целью «спасение страны от анархии и хаоса», сохранение единого государства и «возвращение к законности». В Москву по распоряжению Язова были введены войска, по улицам прошла бронетехника. По радио и телевидению звучали суровые заявления и предостережения, но без конкретной программы действий.

Глава КГБ Владимир Крючков — член ГКЧП, был арестован. Фото © Wikipedia

Современники отмечали, что заговорщики выглядели растерянными. На пресс-конференции 19 августа Янаев зачитывал декларации дрожащим голосом, а в глаза гражданам бросались трясущиеся руки вице-президента. Этот образ наглядно показал народу слабость и неуверенность путчистов.

Они проиграли, даже не начав. Армия перешла на сторону Ельцина, и путч лопнул

Борис Ельцин во время провала ГКЧП приобрёл поддержку. Фото © ТАСС / Дмитрий Соколов

Если ГКЧП представлял собой олицетворение растерянной «старой гвардии», то Борис Ельцин, на которого в стране возлагали большие надежды, быстро превратился в символ сопротивления. Утром 19 августа он прибыл в здание Верховного Совета РСФСР. Вместо капитуляции Ельцин выступил с решительным заявлением: он объявил действия ГКЧП антиконституционными и призвал граждан к сопротивлению. К зданию Верховного Совета начали стекаться люди.

Решающим фактором стала позиция армии. Командующие войсками в Москве не получили от министра обороны СССР чётких указаний. Подавляющее большинство офицеров и солдат не понимали, ради чего они введены в столицу. В результате это привело к тому, что некоторые воинские подразделения начали переходить на сторону Ельцина. Ситуация становилась всё более двусмысленной: ГКЧП заявлял о «контроле», но фактически контроль ускользал.

Танк у Дома Советов РСФСР в августе 1991 года. Фото © ТАСС / Геннадий Хамель, Виталий Созинов

Трое погибших у Белого дома и приказ на отвод войск. Как за 48 часов рухнула вся мощь ГКЧП

На следующий день, 20 августа, стало очевидно, что путчисты теряют инициативу. Вечером на улицах Москвы начались столкновения: у тоннеля на Садовом кольце погибло трое молодых людей: Илья Кричевский, Владимир Усов и Дмитрий Комарь — они пытались остановить бронетехнику.

21 августа утром министр обороны СССР Язов отдал приказ выводить армейские подразделения из Москвы. К вечеру стало очевидно: ГКЧП проиграл. Лидеры комитета начали отказываться от своих полномочий. Министр внутренних дел Борис Пуго покончил с собой. Остальные — Язов, Янаев, Крючков и Павлов — были арестованы и отправлены в следственный изолятор «Матросская тишина».

22 августа в Москву вернулся Горбачёв. Формально он вновь стал президентом СССР, но его власть уже выглядела символической. Фактическим победителем вышел Борис Ельцин, утвердившийся как лидер новой России.

«Или отдайте Горбачёва, или будет плохо». Как группа Ельцина штурмовала форосскую дачу

В августе 1991 года Андрей Дунаев, занимавший тогда должность замминистра внутренних дел РСФСР, ввёл в Москву для защиты Верховного Совета РСФСР курсантов милицейских училищ. Также он участвовал в операции по освобождению Горбачёва из Фороса, а после арестовал главу КГБ Крючкова и министра обороны Язова.

Андрей Фёдорович Дунаев в 1991 году занимал должность замглавы МВД РСФСР. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Он рассказал, что приказ об освобождении Горбачёва из Фороса ему отдала администрация Ельцина.

— Мне позвонили от Ельцина. Вот держат вне воли Горбачёва. Надо освободить его. Для этих целей я решил захватить самолёт. Когда я его захватил, Руцкой быстро приехал с Силаевым, и мы поехали в Форос. По прибытии в Крым Руцкой поехал за Горбачёвым, а я охранял наш самолёт и захватил самолёт Горбачёва. Руцкой, прибыв в Форос, сказал: «Или отдавайте нам Горбачёва, или будет плохо». Они согласились, и затем Крючков, Язов и Лукьянов, которые были там, приехали вместе с Руцким, — раскрыл Андрей Дунаев подробности в беседе с Life.ru.

По прибытии в Крым ему пришлось также захватить самолёт, принадлежавший Горбачёву, чтобы на нём доставить в Москву Крючкова и Язова.

— Руцкой на одном самолёте, на которой мы прилетели, вместе с Горбачёвым улетели. А мне он приказал, чтобы я на захваченном самолёте Горбачёва полетел вместе с Язовым и Крючковым. Когда мы прибыли в Москву, я их обоих задержал. Что такое министра обороны задерживать? Страшно, конечно, было. На грани фола. Но я пошёл на риск потому, что думал, что… изжила себя уже Коммунистическая партия и в то время действительно стала обузой для страны. Я в этом убедился сам, — добавил экс-глава МВД в разговоре с Life.ru.

Шокирующее признание: чего на самом деле хотели Ельцин и путчисты в августе 91-го

Дунаев уверен, что члены ГКЧП ввели чрезвычайное положение не ради предотвращения распада СССР, а ради сохранения своих должностей, которые они могли потерять в случае ликвидации Союза.

— Они спасти себя самих хотели, а не страну. Я до последнего убеждался в том, что Горбачёв действовал ради уничтожения Компартии, и он сам заявил в Стамбуле как-то, что целью его политики было уничтожение Компартии, — отметил экс-министр Life.ru.

Дунаев считает, что распад СССР можно было предотвратить в августе 1991 года, если бы этого захотел Ельцин.

— В то время вообще было реально спасти Союз <...>. Конечно, надо было спасать Советский Союз. Я даже приходил к Ельцину и говорил ему: «Борис Николаевич, за тебя (на выборах в июне 1991 года) проголосовали 80% россиян. Во всех союзных республиках проживают от 10 до 25 процентов русских. Давайте проведём выборы, и вы будете президентом Союза». Он тогда ничего мне не сказал, но так хотелось ему быстро царьком стать. И он пошёл по этому пути, поскольку Россия тоже большая, и не надо было за власть в ней бороться, она уже была в его руках, — заявил Дунаев Life.ru.

Пресс-конференция ГКЧП в здании пресс-центра МИД СССР на Зубовском бульваре 19 августа 1991 года. Фото © Wikipedia / Центральное телевидение Гостелерадио СССР.

«Они пьянствовали эти три дня». Участник событий — о тотальной бездарности и трусости путчистов

По словам Дунаева, путчисты потерпели поражение в августе 1991 года потому, что в их стане не было явного лидера, который бы мог взять всю ответственность на себя.

— Среди них не было руководителей. Все старались быть первыми, и никто из них не стал первым. И Павлов хотел быть первым, и председатель Верховного Совета Лукьянов тоже хотел быть первым, и Крючков был не против стать первым. Вот у них и не сложилось то, что они затевали, хоть ресурсы для этого были. Я в то время прослушивал их всех, и я знаю, чем они там занимались эти три дня. Поверьте, там такие нехорошие дела делались, у них не было никакой дисциплины, не было желания действительно России и Союзу сделать что-то хорошее. Они откровенно пьянствовали в это время, — заключил Дунаев.

