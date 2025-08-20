От ондатровой шапки до квартиры: Почему топ-менеджер Ельцин-центра бросает всё и сбегает в Израиль Оглавление Дело о фейках и израильский паспорт: что заставило Телень бежать? Шевченко на мове и ондатровая шапка: что сбежавшая чиновница не успела продать Связи с Чубайсом и Карнеги*: в какую антироссийскую сеть вписана Телень Всё на продажу: квартира у парка, сталинка и панелька в Тёплом Стане Обвиняемая в фейках замдиректора Ельцин- центра Людмила Телень спешно избавляется от имущества в России. То, что не может продать, отдаёт даром. Что она пытается продать и где хочет осесть — в материале Life.ru. 19 августа, 21:35 Замглавы Ельцин-центра Людмила Телень спешно избавляется от имущества в России. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, Донат Сорокин, © Shutterstock / FOTODOM / Artem Kniaz

Дело о фейках и израильский паспорт: что заставило Телень бежать?

После публикации Life.ru Почему Ельцин-центр превращается в площадку для русофобов и оппозиционеров, у этого заведения начались серьёзные проблемы. Депутаты Госдумы попросили правоохранителей проверить его на антироссийскую деятельность. Больше всех оскандалилась первый заместитель директора Ельцин-центра Людмила Телень. Именно она последние десять лет отвечает там за идеологию и программную деятельность.

Но сейчас Телень в Израиле и оттуда судится с российскими журналистами, которые показали в прямом эфире её израильский паспорт. По данным уральских СМИ, Людмила Телень получила второе гражданство примерно полтора года назад. Возможно, ей помогал муж, преподаватель Валерий Выжутович. Сам он якобы получил израильский паспорт ещё в 2022-м.

Против сбежавшей из России Людмилы Телень на днях возбудили административное дело по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации). Оно будет рассмотрено 26 августа Верх-Исетским судом Екатеринбурга.

Предполагаемый израильский паспорт Людмилы Телень. Фото © Telegram / urallive

Шевченко на мове и ондатровая шапка: что сбежавшая чиновница не успела продать

Life.ru обратил внимание, что весь декабрь-январь в чате жителей столичных районов Аэропорт и Сокол была суматоха из-за Людмилы Телень. Она устроила грандиозную распродажу на несколько сотен лотов.

— Трёхтомник Шевченко на украинском языке отдам бесплатно. Все российские детективы оптом — за 2000. Есенин в шести томах — 600. Четырёхтомник Черчилля —800 рублей, — Телень буквально завалила чат такими сообщениями.

Среди других вещей оказались венгерский ковёр за 3 тысячи рублей, чехословацкое бра за 5 тысяч, турецкий холодильник за 8 тысяч, секундомер «Слава» за 10 и картина советской художницы Елены Асковой за 20 тысяч.

Бесплатно Телень раздавала мебель, начатые упаковки подгузников, шапку ондатровую и коллекцию винила.

А в феврале почин топ-менеджера Ельцин-центра поддержал её супруг Валерий Выжутович. Он тоже захотел продать «ставшие ненужными вещи», вот только искал покупателей в другом районе, Останкинском.

Связи с Чубайсом и Карнеги*: в какую антироссийскую сеть вписана Телень

Складывается впечатление, что Людмила Телень не собирается возвращаться в Россию. По данным СМИ, она уже ведёт переговоры о трудоустройстве в тель-авивский Центр российских исследований — этой антироссийской организацией руководит бежавший из России Анатолий Чубайс.

Инициативу Анатолия Чубайса израильский университет называет «аполитичной». Фото © en-social-sciences

После начала спецоперации Людмила Телень обошлась в личных соцсетях одним-единственным антивоенным репостом. Впрочем, о её взглядах можно догадываться. Начиная с 1999 года она работала на пресловутом «Радио Свобода»* — эта организация ныне признана нежелательной в России и ненужной в США.

В «Телеграме» Людмила Телень выложила провокационный аватар в ЛГБТ**-цветах.

Среди её подруг — Лилия Шевцова, профессор печально известного Фонда Карнеги* и славящегося своей русофобией Центра Дэвиса.

Отметим, что 25 февраля 2022-го на официальном сайте Ельцин-центра появилось заявление с осуждением СВО. Сейчас оно удалено, но осталось в кеше. Людмила Телень, как главный идеолог площадки, не могла не приложить к этому руку.







Всё на продажу: квартира у парка, сталинка и панелька в Тёплом Стане

Людмила Телень родом из Подмосковья, но вся её недвижимость расположена в Москве.

Как выяснил Life.ru, распродажу вещей она устроила в краснокирпичном доме на улице Куусинена возле парка «Берёзовая роща». Там у неё четырёхкомнатная квартира. Точь-в-точь такое же жильё сейчас продаётся на специализированных порталах за 43 млн рублей. Сомнений в том, что это объявление разместила сама Телень или её представители, нет. Совпадает не только метраж и этаж, но и вещи внутри, например турецкий холодильник и картины.





Это не все квартиры Людмилы Телень. Также у неё могут быть трёшки в песочного цвета сталинке в Чапаевском переулке около сквера Народного Ополчения (до 35 млн рублей) и в панельке в Тёплом Стане (около 20 млн).

В свою очередь, муж Телень пользовался двушкой за 15 млн рублей в хрущёвке возле Останкинского парка.

Слева сталинка, где у Людмилы Телень тоже имелась квартира. Фото © 2gis

* Признан в России иностранным агентом. ** Запрещённая в России экстремистская организация.

