В Госдуме после публикации Life.ru потребовали проверить мероприятия в «Ельцин Центре»
Депутат ГД Делягин попросил СК, МВД и ГП проверить деятельность «Ельцин Центра»
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В Госдуме составили и направили обращение по поводу проведения проверки в «Ельцин Центре», где проходят различные антироссийские мероприятия. Просьба была отправлена главе Минюста Константину Чуйченко, главе МВД Владимиру Колокольцеву, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и Генпрокурору РФ Игорю Краснову, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА «Новости».
«Прошу провести содержательную проверку изложенной в публикациях информации, принять необходимые меры по существу дела и проинформировать меня», — говорится в документе.