В Госдуме после публикации Life.ru потребовали проверить мероприятия в «Ельцин Центре»

В Госдуме составили и направили обращение по поводу проведения проверки в «Ельцин Центре», где проходят различные антироссийские мероприятия. Просьба была отправлена главе Минюста Константину Чуйченко, главе МВД Владимиру Колокольцеву, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и Генпрокурору РФ Игорю Краснову, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА «Новости».