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Регион
22 мая, 12:30

В Госдуме после публикации Life.ru потребовали проверить мероприятия в «Ельцин Центре»

Депутат ГД Делягин попросил СК, МВД и ГП проверить деятельность «Ельцин Центра»

Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

В Госдуме составили и направили обращение по поводу проведения проверки в «Ельцин Центре», где проходят различные антироссийские мероприятия. Просьба была отправлена главе Минюста Константину Чуйченко, главе МВД Владимиру Колокольцеву, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и Генпрокурору РФ Игорю Краснову, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА «Новости».

«Прошу провести содержательную проверку изложенной в публикациях информации, принять необходимые меры по существу дела и проинформировать меня», — говорится в документе.

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Наталья Афонина
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