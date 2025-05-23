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Регион
23 мая, 09:44

Стало известно о побеге замглавы Ельцин-центра из России

ТАСС: Замглавы Ельцин-центра находится за границей

Обложка © Донат Сорокин/ТАСС

Обложка © Донат Сорокин/ТАСС

По информации источников в оперативных службах, первый замдиректора Ельцин-центра Людмила Телень в настоящее время покинула страну и, как предполагается, находится в Израиле. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Телень сейчас находится за рубежом, предположительно, в Израиле», — сказал источник.

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Ранее стало известно о запросе из Госдумы о проверке деятельности Ельцин-центра. Обращение, инициированное после публикаций в Life.ru о проводимых там антироссийских мероприятиях было направлено в адрес руководителей ключевых силовых и надзорных ведомств, включая Минюст, МВД, Следственный комитет и Генпрокуратуру. При этом представители Ельцин-центра отрицали проведение какой-либо деятельности, нарушающей российское законодательство, и заявляли о тесном сотрудничестве с властями региона и представительством президента.

Напомним, что Ельцин-центр, открытый в Екатеринбурге в 2015 году, является музеем, посвящённым первому президенту России Борису Ельцину, и содержит обширный архив документов и материалов. Людмила Телень, как первый заместитель исполнительного директора, отвечает за реализацию программных мероприятий центра.

Николь Вербер
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