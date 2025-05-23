Стало известно о побеге замглавы Ельцин-центра из России

По информации источников в оперативных службах, первый замдиректора Ельцин-центра Людмила Телень в настоящее время покинула страну и, как предполагается, находится в Израиле. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Телень сейчас находится за рубежом, предположительно, в Израиле», — сказал источник.